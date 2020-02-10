EKRE предложила изменить модель финансирования высшего образования

Пять предложений EKRE:

1. Убрать размер вуза из критериев базового финансирования, поскольку он толкает университеты расширяться в ущерб качеству.

2. При выделении высшим учебным заведениям целевой субсидии учитывать, поддерживает ли университет эстонскую национальную культуру и государство, а также степень такой поддержки.

3. Из критериев финансирования, выделяемого по результатам работы вуза, убрать долю студентов, которые учились или проходили практику в иностранных государствах, долю окончивших вуз иностранных студентов, а также долю студентов, которые окончили вуз в течение номинальной продолжительности учебной программы.

4. Критериев финансирования, выделяемого по результатам работы вуза, предлагается установить три: 1) доля принятых студентов по согласованным с государством специальностям; 2) соотношение дохода, получаемого вузом от образовательной деятельности, к выплачиваемым ему из госбюджета средствам; и 3) доля среди выпускников студентов, которые продолжают учебу на следующей ступени высшего образования или устроились на работу. В определении размера финансирования удельный вес первых двух критериев составлял бы по 30%, а третьего — 40%. В системе финансирования докторантуры EKRE проблемы не видит.

5. Реализовав вышеуказанные предложения, целевой объем финансирования высшего образования можно было бы повысить до 1,5% ВВП, поставив Эстонию в первую пятерку стран ОЭСР по этому показателю и обеспечив качественное высшее образование в стране.