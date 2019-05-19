EKRE пообещала бороться за суверенитет Эстонии в Европе

По оценке консерваторов, Европа в данный момент находится на распутье между дальнейшей федерализацией с сосредоточением власти в центральных органах Евросоюза и возвращением к своим первоначальным целям, т.е. к содействию экономическому росту при сохранении самостоятельности государств-членов.

Поддерживающая второй путь EKRE призвала голосовать за своих кандидатов на выборах в Европарламент, назвав себя единственной партией в Эстонии, которая готова за это бороться. "EKRE убеждена, что эстонское государство, народ, язык и культура сохранятся только в союзе суверенных государств", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что консерваторы вступят в Европарламенте в создаваемую фракцию стоящих на аналогичной платформе партий, включая "Истинных финнов", Датскую народную партию, Австрийскую партию свободы, французское "Национальное объединение" и итальянскую "Лигу". "Для этого блока будет неприемлема любая политика, которая ставит себе целью создание супергосударства или надгосударственного образования", — заявили в EKRE.