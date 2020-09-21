EKRE передала партнерам по коалиции проект референдума по вопросам семьи

EKRE передала проект референдума по вопросам семьи (определения понятия брака) своим партнерам по коалиции.
Пункт о проведении референдума был прописан в коалиционном договоре в марте прошлого года. Член Центристской партии Андрей Коробейник подтвердил, что они получили проект, но более подробных комментариев пока дать не смог.
Насколько известно, инициатором законопроекта стал председатель EKRE Мартин Хельме.
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