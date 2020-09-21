EKRE передала партнерам по коалиции проект референдума по вопросам семьи

EKRE передала проект референдума по вопросам семьи (определения понятия брака) своим партнерам по коалиции.
Пункт о проведении референдума был прописан в коалиционном договоре в марте прошлого года. Член Центристской партии Андрей Коробейник подтвердил, что они получили проект, но более подробных комментариев пока дать не смог.
Насколько известно, инициатором законопроекта стал председатель EKRE Мартин Хельме.
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Дети нашли в реке труп и отправили фото матери
Власти Самары назвали сроки начала отопительного сезона
В КРТИ рассказали подробности открытия новых станций метро