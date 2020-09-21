21.09.2020, 11:16

EKRE передала партнерам по коалиции проект референдума по вопросам семьи

 (1)
EST 2
Koalitsiooniläbirääkimistesse kirjutati sisse abielureferendum.
Koalitsiooniläbirääkimistesse kirjutati sisse abielureferendum.Foto: Priit Simson

EKRE передала проект референдума по вопросам семьи (определения понятия брака) своим партнерам по коалиции.

Пункт о проведении референдума был прописан в коалиционном договоре в марте прошлого года. Член Центристской партии Андрей Коробейник подтвердил, что они получили проект, но более подробных комментариев пока дать не смог.

Насколько известно, инициатором законопроекта стал председатель EKRE Мартин Хельме.

Читайте также: