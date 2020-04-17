EKRE отзывает Каймара Кару с поста министра

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По словам Кару, в пятницу утром ему позвонил председатель EKRE Март Хельме и сообщил, что партия отзывает его с поста министра, так как "сотрудничество не сложилось и партия недовольна". Как написал Кару, связаться с премьер-министром ему пока не удалось.

По мнению Кару, он пользовался поддержкой фракции EKRE и был готов сотрудничеству, поэтому данное решение вызывает удивление. "Хотя, естественно, у председателя партии есть право вести себя, исходя из своего понимания и видения", - добавил он.

Кару также выразил надежду, что после завершения его работы на посту министра будут доведены до конца начатые в последнее время под его руководством меры поддержки ряда эстонских предпринимателей.

Кару, который не входит в ряды партии, вступил в должность министра 2 ноября после отставки Керт Кинго. Кинго в свою очередь исполняла обязанности министра немногим более пяти месяцев после ухода Марти Куузика, который пробыл в роли министра всего один день.

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