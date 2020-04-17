EKRE отзывает Каймара Кару с поста министра. Хельме: он не разделял партийные ценности

По словам Кару, в пятницу утром ему позвонил председатель EKRE Март Хельме и сообщил, что партия отзывает его с поста министра, так как "сотрудничество не сложилось и партия недовольна". Как написал Кару, связаться с премьер-министром ему пока не удалось.

По мнению Кару, он пользовался поддержкой фракции EKRE и был готов сотрудничеству, поэтому данное решение вызывает удивление. "Хотя, естественно, у председателя партии есть право вести себя, исходя из своего понимания и видения", — добавил он.

Кару также выразил надежду, что после завершения его работы на посту министра будут доведены до конца начатые в последнее время под его руководством меры поддержки ряда эстонских предпринимателей.

Согласно коалиционному договору, пост министра внешней торговли и инфотехнологий принадлежит Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

Кару, который не входит в ряды партии, вступил в должность министра 2 ноября после отставки Керт Кинго. Кинго в свою очередь исполняла обязанности министра немногим более пяти месяцев после ухода Марти Куузика, который пробыл в роли министра всего один день.

Март Хельме обвинил Кару в том, что министр не разделял партийные ценности.

"Мы предполагаем, что все министры от нашей партии действуют в соответствии с ценностями и взглядами сторонников партии, включая такие вопросы, как иммиграция, иностранная рабочая сила, электронные выборы и гарантирование почтовых услуг в сельских районах", - сказал Март Хельме.

Насколько известно Delfi, партия также ставит в упрек Кару недостаточное усердие и понимание роли министра.

Утверждается, что он не понимал, что означает быть министром, не углублялся в работу, которая являлась его обязанностью — например, выработку экономических мер.

По данным Delfi, у партии есть новый кандидат на министерский портфель, это не член парламента, а связанные с партией предприниматель, имеющий опыт работы в налоговой службе.

Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) сказал ERR, что с Кару несколько раз говорили на предмет важности командной работы и соблюдения партийных целей.