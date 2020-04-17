17.04.2020, 11:39

EKRE отзывает Каймара Кару с поста министра. Хельме: он не разделял партийные ценности

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EKRE отзывает Каймара Кару с поста министра. Хельме: он не разделял партийные ценности
Priit Simson

Каймар Кару опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором информирует о своей отставке с поста министра внешней торговли и инфотехнологий. О том, что EKRE отзывает его с поста министра, Кару сообщил лидер партии Март Хельме. Хельме упрекнул министра в том, что тот не разделяет ценностей партии.

По словам Кару, в пятницу утром ему позвонил председатель EKRE Март Хельме и сообщил, что партия отзывает его с поста министра, так как "сотрудничество не сложилось и партия недовольна". Как написал Кару, связаться с премьер-министром ему пока не удалось.

По мнению Кару, он пользовался поддержкой фракции EKRE и был готов сотрудничеству, поэтому данное решение вызывает удивление. "Хотя, естественно, у председателя партии есть право вести себя, исходя из своего понимания и видения", — добавил он.

Кару также выразил надежду, что после завершения его работы на посту министра будут доведены до конца начатые в последнее время под его руководством меры поддержки ряда эстонских предпринимателей.

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Согласно коалиционному договору, пост министра внешней торговли и инфотехнологий принадлежит Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

Кару, который не входит в ряды партии, вступил в должность министра 2 ноября после отставки Керт Кинго. Кинго в свою очередь исполняла обязанности министра немногим более пяти месяцев после ухода Марти Куузика, который пробыл в роли министра всего один день.

Март Хельме обвинил Кару в том, что министр не разделял партийные ценности.

"Мы предполагаем, что все министры от нашей партии действуют в соответствии с ценностями и взглядами сторонников партии, включая такие вопросы, как иммиграция, иностранная рабочая сила, электронные выборы и гарантирование почтовых услуг в сельских районах", - сказал Март Хельме.

Насколько известно Delfi, партия также ставит в упрек Кару недостаточное усердие и понимание роли министра.

Утверждается, что он не понимал, что означает быть министром, не углублялся в работу, которая являлась его обязанностью — например, выработку экономических мер.

По данным Delfi, у партии есть новый кандидат на министерский портфель, это не член парламента, а связанные с партией предприниматель, имеющий опыт работы в налоговой службе.

Председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) сказал ERR, что с Кару несколько раз говорили на предмет важности командной работы и соблюдения партийных целей.

"Предложение о его замене не возникло за одну ночь и оно не связано с нынешним кризисом", — отметил Пыллуаас.

"Партия и все ее министры должны работать как команда, обсуждая между собой все вопросы и двигаясь вместе вперед. Если эта командная работа не происходит и из-за кого-то стопорится, то тогда нужно поднять его персональный вопрос", — пояснил спикер парламента.

"С Кару не раз говорили об этой проблеме, и результата, к сожалению, не было, и сейчас мы в таком положении, что EKRE должна заменить министра", — сказал Пыллуаас.

Он также добавил, что с новым кандидатом на пост министра уже беседовали, по всей видимости он будет из рядов EKRE. "Он абсолютно компетентный в этой должности и очень хорошо знает, что означает работа министра".

Министр финансов Мартин Хельме в социальных сетях поблагодарил Каймара Кару за проделанную работу. Он написал, что "к сожалению, между ним и партией за последние полгода не возникло рабочих и доверительных отношений. Не сложилась команда с остальными министрами".

Мартин Хельме среди прочего упрекнул Кару в игнорировании партийной дисциплины.

"Видимо, свою роль сыграло то, что он пришел в большую политику без какого-либо политического опыта, поэтому не понял, что для получения портфеля министра сотни людей серьезно работают долгие годы. Работа министра дает на выборах голоса для проведения в жизнь определенной политики и ценностей. Партийный электорат, члены партии и ее руководство ожидают, что министры от партии будут реализовывать политику коалиции и партии. А сейчас выходит так, что портфель министра внешней торговли и инфотехнологий принадлежит не EKRE, а Партии чиновников".

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