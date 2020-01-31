EKRE отметит столетие Тартуского мира факельным шествием

Шествие начнется в 17:30 с речи вице-председателя EKRE Яака Мадисона и от Гимназии им. Яана Поски направится к Ратушной площади, на которой состоится совместное пение, пишет rus.err.ee.

"Факельное шествие станет выражением почтения героям Освободительной войны, без которых было бы невозможно заключение Тартуского мира. Кроме того, шествие продемонстрирует, что Сетумаа и Ингерманландия не забыты", говорится в разосланном в пятницу пресс-релизе партии.

На мероприятии с речами выступят Март Хельме, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Пеэтер Эрнитс, Руубен Каалеп и другие члены партии и ее молодежного объединения "Синее пробуждение".