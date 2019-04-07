EKRE открыла отделение в Швеции, на очереди Норвегия и Дания

На сайте Консервативной народной партии можно прочитать, что учредительное собрание провели в Доме Эстонии в Стокгольме.

В правление отделения были избраны Индрек Тийк, Анди Халликяэр, Эвелин Райг. По словам Халликяэра, цель партии в Швеции распространять национально-консервативный месседж среди эстонцев, которые проживают в Швеции. Также для партии важно передавать отечественную информацию и способствовать реэмиграции в Эстонию.

Представитель партии добавил, что аналогичные ячейки также планируется создать в Норвегии и Дании.

У EKRE уже есть отделение в Финляндии, которое основали в 2014 году.

По данным Департамента статистики, в Швеции живет более 4000 эстонцев.