EKRE опять недовольна министром Кийком: отцу и сыну Хельме не понравилась кампания "Мы все разные, но мы все люди"(5)
Вчера министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме в радиопередаче EKRE "Räägime asjast" выразили неприязнь по отношению к новой кампании Министерства социальных дел. Минсоцдел во главе с Танелем Кийком и раньше вызывало недовольство EKRE.
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