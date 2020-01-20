20.01.2020, 15:51

EKRE опять недовольна министром Кийком: отцу и сыну Хельме не понравилась кампания "Мы все разные, но мы все люди"

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Valitsuse pressikonverents
Foto: Tiit Blaat

Вчера министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме в радиопередаче EKRE "Räägime asjast" выразили неприязнь по отношению к новой кампании Министерства социальных дел. Минсоцдел во главе с Танелем Кийком и раньше вызывало недовольство EKRE.

Первый конфликт между EKRE и Танелем Кийком произошел в октябре прошлого года, когда Министерство социальных дел выделило организации секс-меньшинств "Объединение ЛГБТ Эстонии" 96 000 евро. EKRE решение не понравилось, и партийный портал мнений написал, что Танеля Кийка следовало бы из-за этого освободить от должности. Несколько часов спустя утверждение исчезло.

26 октября члены совета EKRE представили заявление, где значилось: "Считаем, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать пропагандирующие гомосексуальную и гендерную идеологию объединения, которые хотят преобразовать нравственные основные ценности и установки общества, включая значение института брака и семьи. Согласно Конституции, обязанность государственной власти защищать традиционную семью как опору общества".

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Вдобавок EKRE отметили в заявлении, что финансирование Объединения ЛГБТ Эстонии из поступающего с налога на азартные игры дохода незаконно, каким оно на самом деле не было. Кийк подтвердил легальность поддержки объединения.

Сейчас, то есть три месяца спустя, у EKRE вызывает недовольство кампания толерантности Министерства социальных дел "Мы все разные, но мы все люди". Кампания концентрируется на меньшинствах и призывает людей быть терпимее.

В воскресной радиопередаче EKRE "Räägime asjast" Март и Мартин Хельме сказали, что кампанию организовали без их ведома и отец и сын Хельме такую кампанию не поддерживают. "Таким образом невозможно идти дальше, это для нас неприемлемо. Если это делает министерство, вне зависимости от того, что говорит министр, то министр должен взять министерство под контроль. Если это делают с одобрения министра, то однажды мы больше не сможем быть с этим министром в одном правительстве. Это такая принципиальная вещь для нас", — сказал Мартин Хельме.

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