EKRE опять недовольна министром Кийком: отцу и сыну Хельме не понравилась кампания "Мы все разные, но мы все люди"

Сейчас, то есть три месяца спустя, у EKRE вызывает недовольство кампания толерантности Министерства социальных дел "Мы все разные, но мы все люди". Кампания концентрируется на меньшинствах и призывает людей быть терпимее.
В воскресной радиопередаче EKRE "Räägime asjast" Март и Мартин Хельме сказали, что кампанию организовали без их ведома и отец и сын Хельме такую кампанию не поддерживают. "Таким образом невозможно идти дальше, это для нас неприемлемо. Если это делает министерство, вне зависимости от того, что говорит министр, то министр должен взять министерство под контроль. Если это делают с одобрения министра, то однажды мы больше не сможем быть с этим министром в одном правительстве. Это такая принципиальная вещь для нас", — сказал Мартин Хельме.
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