EKRE опять недовольна министром Кийком: отцу и сыну Хельме не понравилась кампания "Мы все разные, но мы все люди"

Первый конфликт между EKRE и Танелем Кийком произошел в октябре прошлого года, когда Министерство социальных дел выделило организации секс-меньшинств "Объединение ЛГБТ Эстонии" 96 000 евро. EKRE решение не понравилось, и партийный портал мнений написал, что Танеля Кийка следовало бы из-за этого освободить от должности. Несколько часов спустя утверждение исчезло.

26 октября члены совета EKRE представили заявление, где значилось: "Считаем, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать пропагандирующие гомосексуальную и гендерную идеологию объединения, которые хотят преобразовать нравственные основные ценности и установки общества, включая значение института брака и семьи. Согласно Конституции, обязанность государственной власти защищать традиционную семью как опору общества".

Вдобавок EKRE отметили в заявлении, что финансирование Объединения ЛГБТ Эстонии из поступающего с налога на азартные игры дохода незаконно, каким оно на самом деле не было. Кийк подтвердил легальность поддержки объединения.