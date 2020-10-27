EKRE назвала своего нового представителя в совет ERR

"Согласно закону о национальном телерадиовещании, нужно тщательно следовать принципу политической сбалансированности. Закон подчеркивает, что цель национального телерадиовещания — придавать ценность основанной на семье общественной модели. В законе также подчеркивается требование сбалансированности во время выборов, его, разумеется, следует соблюдать и в предшествующих референдуму дебатах", — сказал Пооламетс.

"Важными темами для меня, безусловно, также являются наступление английского языка и коммерциализации на телеканалах. ETV не должен соревноваться с частными каналами за аудиторию".

Пооламетс окончил в 2000 году юридический факультет Тартуского университета, а в 2010 году историческое отделение факультета философии этого же университета.

Пооламетс много лет проработал преподавателем права и истории в Академии внутренней безопасности, c 2019 года он является депутатом Рийгикогу, членом парламентских комиссий по иностранным делам и делам ЕС.