13.11.2020, 09:25

EKRE назвала своего кандидата в министры внутренних дел

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Alar Laneman
Alar LanemanFoto: Dmitri Fedotkin

Депутат Рийгикогу от EKRE, военный в отставке Алар Ланеман подтвердил Delfi, что председатель партии Мартин Хельме представил его для представления совету партии как кандидата в министры внутренних дел.

"Соответствует действительности, что мое имя председатель партии сегодня утвердит совету", — сказал Ланеман.

У членов совета EKRE есть время электронно проголосовать по кандидатуре Ланмана до вечера 16 ноября.

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