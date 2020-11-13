EKRE назвала своего кандидата в министры внутренних дел

Депутат Рийгикогу от EKRE, военный в отставке Алар Ланеман подтвердил Delfi, что председатель партии Мартин Хельме представил его для представления совету партии как кандидата в министры внутренних дел.
"Соответствует действительности, что мое имя председатель партии сегодня утвердит совету", — сказал Ланеман.
У членов совета EKRE есть время электронно проголосовать по кандидатуре Ланмана до вечера 16 ноября.
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