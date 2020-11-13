EKRE назвала своего кандидата в министры внутренних дел

"Соответствует действительности, что мое имя председатель партии сегодня утвердит совету", — сказал Ланеман.

У членов совета EKRE есть время электронно проголосовать по кандидатуре Ланмана до вечера 16 ноября.

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