EKRE назвала кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ

EKRE выдвигает в качестве кандидата на пост министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару, который имеет большой международный опыт в сфере ИТ и является экспертом в этой области.
Кару проработал в ИТ секторе в общей сложности более 20 лет, обучал и консультировал чиновников различных ведомств, имеет большой опыт управления, окончил Тартуский университет, является магистром философии. Последний шесть лет Кару жил и работал в Лондоне.
”Думаю, это хорошая возможность вернуть -да еще и на таком высоком уровне- долг Эстонии, то есть государству, где я получил хорошее образование и стартовый опыт”, — объяснил Кару свое согласие на выдвижение.
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