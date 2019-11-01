EKRE назвала кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ

Кару проработал в ИТ секторе в общей сложности более 20 лет, обучал и консультировал чиновников различных ведомств, имеет большой опыт управления, окончил Тартуский университет, является магистром философии. Последний шесть лет Кару жил и работал в Лондоне.

”Думаю, это хорошая возможность вернуть -да еще и на таком высоком уровне- долг Эстонии, то есть государству, где я получил хорошее образование и стартовый опыт”, — объяснил Кару свое согласие на выдвижение.