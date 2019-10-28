EKRE нашла кандидата на место министра внешней торговли и инфотехнологий?

В числе прочего он трудился главным редактором журналов "Vikerkaar" и "Радуга", главным секретарем Института Эстонии. Длительное время был на дипломатической работе. В 1995-1999 годах работал послом ЭР в Австрии, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии и Швейцарии; в 2001-2006 — послом в Венгрии и в 2003-2006 — в Хорватии. В 2006-2008 годах он был советником по внешнеполитическим вопросам председателей Рийгикогу Тоомаса Варека и Эне Эргма.

Начиная с октября 2010 Таса занимал пост посла Эстонии в Японии. 30 мая 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес отозвал его в Эстонию.

В сентября 2018 года Таса сообщил, что вступает в EKRE и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу. На партийном сайте Uued Uudised Таса объяснил свой партийный выбор беспокойством за будущее Эстонии. На выборах он получил 305 голосов и членом Рийгикогу не стал.

Занимавшая пост министра Керт Кинго подала в отставку после того, как была уличена во лжи депутатам парламента. Президент Керсти Кальюлайд приняла отставку министра.