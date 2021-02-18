EKRE намерена бойкотировать ратификацию эстонско-российского договора о границе

Заместитель председателя EKRE и член парламентской комиссии по международным делам Март Хельме сообщил, что партия намерена "мобилизовать всех своих сторонников", чтобы Рийгикогу не дал свое добро пограничному договору с Россией.

"Одобрение договора в надежде, что это улучшит эстонско-российские отношения — принятие желаемого за действительное. Это показывает: как плохо те, кто определяет нашу внешнюю политику, знают Россию", — сказал Хельме.

Удивление у ведущего деятеля EKRE вызывает момент появления инициативы правительства: "В ситуации, когда отношения Европейского союза и России находятся на низком уровне и обсуждается введение в отношении России новых санкций, наши министры собираются сделать восточному соседу подарок".

По мнению Хельме, эстонское государство, ратифицируя договор, согласится с точкой зрения Кремля, что Тартуский мирный договор потерял свою действенность.

"Это согласие в свою очередь легализует продолжающуюся оккупацию эстонских земель и отказ от территорий к востоку от Нарвы и части Петсеримаа. Ратификация договора отнимет у нас всякое право требовать за оккупированные земли хоть какую-то компенсацию".

Как считает Хельме, ратификация договора стала бы одобрением и действиям России в Грузии и на Украине. "Если мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины и осуждаем российскую агрессию в этих странах, то нужно из тех же принципов исходить и в Эстонии. У захвата эстонских территорий и оккупации Крыма есть только временное различие".

Глава МИД Эстонии: Эстония могла бы сделать первый шаг

Как уже сегодня сообщалось, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор.

"В этом вопросе требуется воля обеих сторон, и соглашение должно быть ратифицировано в обоих парламентах. Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова", — заявила Лийметс в интервью ERR, опубликованном в четверг.