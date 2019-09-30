EKRE хочет отправить в ПАСЕ Урмаса Рейтельманна. Сможет ли автор высказывания о "паразитирующих тиблах" защищать права человека?

Урмас Рейтельманн несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей странных он назвал "паразитирующими тиблами".

"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал Рейтельманн в Facebook.

Поэтому у оппозиционных политиков в связи с его кандидатурой возникает вопрос — сможет ли консерватор защищать демократию и права человека в ПАСЕ?

Кроме того, как можно обращать внимание на ситуацию с правами человека в России, если Москва в любой момент может показать на эстонскую делегацию пальцем, припомнив слова члена EKRE. Также из-за высказываний Рейтельманна может осложниться сотрудничество с делегациями других стран.