30.09.2019, 17:07

EKRE хочет отправить в ПАСЕ Урмаса Рейтельманна. Сможет ли автор высказывания о "паразитирующих тиблах" защищать права человека?


rus.delfi.ee
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Endise teletöötaja ja produtsendi Urmas Reitelmanni mõne aasta tagune sõnavõtt ähvardab ENPA delegatsiooni moodustamise nurjata.
Endise teletöötaja ja produtsendi Urmas Reitelmanni mõne aasta tagune sõnavõtt ähvardab ENPA delegatsiooni moodustamise nurjata.Foto: Hendrik Osula

В этом году возникли сложности с формированием эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как EKRE представила в качестве своего кандидата Урмаса Рейтельманна, известного своими скандальными высказываниями, задевшими чувства многих.

Урмас Рейтельманн несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей странных он назвал "паразитирующими тиблами".

Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал Рейтельманн в Facebook.

Поэтому у оппозиционных политиков в связи с его кандидатурой возникает вопрос — сможет ли консерватор защищать демократию и права человека в ПАСЕ?

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Кроме того, как можно обращать внимание на ситуацию с правами человека в России, если Москва в любой момент может показать на эстонскую делегацию пальцем, припомнив слова члена EKRE. Также из-за высказываний Рейтельманна может осложниться сотрудничество с делегациями других стран.

Руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ — Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия). Казалось бы, стратегически идеально для переговоров с Россией, которая не сможет больше обвинять Эстонию в дискриминации, когда руководитель эстонской делегации — из русскоязычного меньшинства. Рейтельманн может поставить крест и на этом преимуществе.

Фракция EKRE в Рийгикогу сообщила, что она попрежнему поддерживает своего кандидата. Сам же Рейтельманн не пожелал комментировать Delfi свое возможное назначение в делегацию.

Эстония стала членом Совета Европы в 1993 году. С этих пор Эстонию в ПАСЕ представляет созданная для этого делегация Рийгикогу.

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