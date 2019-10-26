EKRE: государство должно прекратить финансирование ЛГБТ-объединений

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) считает, что правительство должно прекратить государственное финансирование всех идеологических гражданских объединений.
Основной удар национал-консерваторы предлагают нанести по объединениям, которые защищают сексуальные меньшинства, пишет rus.err.ee.
"В Эстонии прежними правящими партиями в течение многих лет создавалась сеть идеологических гражданских объединений, которую содержали на деньги налогоплательщиков. Подобное мы считаем неприемлемым", — говорится в заявлении совета уполномоченных.
"Годами контролировавшая Министерство социальных дел Социал-демократическая партия помогла взять государству под свое крыло множество "гомоорганизаций", которые теперь практически полностью живут на государственные деньги. За последнее шесть лет, например, госфинансирование Эстонского общества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) выросло в 16 раз — с 6000 евро в 2013 году до 96 000 евро в 2019-м", — отмечается в заявлении.
Совет уполномоченных EKRE считает, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать объединения, пропагандирующие однополую любовь.
"Мы не призываем закрыть объединения ЛГБТ-активистов. Наша задача — прекратить государственное финансирование сексуальных меньшинств, чтобы все идеологические гражданские объединения могли бы действовать на равных основаниях. Гражданские объединения должны жить на пожертвования граждан, а не получать финансовую поддержку от государства", — подчеркивается в заявлении.
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