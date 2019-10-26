EKRE: государство должно прекратить финансирование ЛГБТ-объединений

Основной удар национал-консерваторы предлагают нанести по объединениям, которые защищают сексуальные меньшинства, пишет rus.err.ee.

"В Эстонии прежними правящими партиями в течение многих лет создавалась сеть идеологических гражданских объединений, которую содержали на деньги налогоплательщиков. Подобное мы считаем неприемлемым", — говорится в заявлении совета уполномоченных.

"Годами контролировавшая Министерство социальных дел Социал-демократическая партия помогла взять государству под свое крыло множество "гомоорганизаций", которые теперь практически полностью живут на государственные деньги. За последнее шесть лет, например, госфинансирование Эстонского общества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) выросло в 16 раз — с 6000 евро в 2013 году до 96 000 евро в 2019-м", — отмечается в заявлении.

Совет уполномоченных EKRE считает, что эстонские налогоплательщики не должны финансировать объединения, пропагандирующие однополую любовь.