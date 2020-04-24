"Экраны смартфонов тоже заклеивать?" Посольство России отреагировало на казус с эстонским учебником

"В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения "бдительным эстонским семиклассником" российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, используемого уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации", - говорится в комментарии посольства.

"Добавим, что этот свершившийся факт, в частности, отражен на широко используемых в Эстонии картах "Google Maps". Как же быть в этом случае? Заклеивать экраны смартфонов?"

Напомним, что В 2018 году издательство Studium выпустило очередной учебник из серии "I Love English", по которому английский язык изучают более чем 5 000 учеников.

Учащимся предлагается посмотреть на карту, определить называние страны и рассказать о ней.

Как пояснил директор издательства Ааво Кенник ERR, карту России для учебника нашли в бесплатной Wikimeedia, а внимание на принадлежность Крыма не обратили.

Два года никто не замечал этого, пока в Министерство науки и образования не обратился Конгресс украинцев Эстонии с жалобой, что эстонским школьникам дается неверная информация, игнорирующая территориальную целостность Украины.

В министерстве согласились, что учебник должен отвечать как государственной учебной программе, так и получению общих знаний, соответствующих политики гасударства и системе его ценностей. Министерство распорядилось исправить ошибку.

Директор издательства заверил ERR, что учебник приведут в порядок: по всей видимости, к началу нового учебного года на ошибочную карту будет наклеена корректная.