07.08.2020, 10:10

Экопривычки: зачем нужны и, главное, почему?


Татьяна Лаврова
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Экопривычки: зачем нужны и, главное, почему?
МК-Эстония

Ведущий специалист отдела отходного хозяйства при столичном Департаменте предпринимательства Александр Тараскин — прирожденный и профессиональный эколог. С самого детства его увлекал мир живой природы, и он старался постичь его тайны. Сначала как любитель, а потом как профессионал он ежедневно занимается защитой окружающей среды и с энтузиазмом делится знаниями со всеми желающими. По просьбе журнала ”Горизонты Эстонии” Александр делится своими любимыми экопривычками и объясняет, почему они важны. "МК-Эстония" приводит в сокращении пять из десяти экопривычек Александра, остальное читайте в журнале.

1. Сортирую мусор. Я стараюсь сортировать отходы не по видам, а по материалам. Ведь нужно возвращать в оборот все, что в моих силах. Например, глянец и рекламные буклеты не годятся для переработки или сжигания в печке, поэтому их я помещаю в контейнер для смешанных отходов. Всю упаковку я отношу в контейнеры для упаковки, сдаю отдельно металл, стекло и оборотную тару. Лекарства сдаю в аптеки, опасные отходы — на станции приема опасных отходов или слежу за рейдами по их сбору в своей части города.

ПОЧЕМУ? То, что мы в обиходе называем мусором, на самом деле является ценным ресурсом, который необходимо возвращать в оборот. Для этого обязательно нужны сортировка и вторичное использование отходов и, конечно, ограничение потребления, а также отказ от перепроизводства. Тогда и будущим поколениям достанутся необходимые для жизни ресурсы. Большинство производимых отходов нужно сортировать дома — тем меньше отходов остаётся в контейнере для смешанного мусора и тем меньше надо платить за их вывоз. Сортировка отходов выгодна и для потребителя, и для природы. Опасные отходы тем более необходимо отделять и утилизировать надлежащим образом.

Ближайший пункт по приему ненужных вам вещей, а также подробное руководство по сортировке отходов, ищите на портале-навигаторе Kuhuviia.ee

2. Меньше одноразового пластика! Я стараюсь избегать одноразового пластика и смешанной одноразовой упаковки в магазинах. Бойкотирую упаковку — между, например, помидорами в пластике и без пластика выберу последние. Биоразлагаемыми пакетами стараюсь не пользоваться, т. к. утилизация этих пакетов в Эстонии сейчас затруднена. Если есть возможность не плодить отходы, я стараюсь этого не делать.

ПОЧЕМУ? Чрезмерное потребление пластика создает много проблем для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году практически каждый вид морских птиц на нашей планете будет есть вместе со своей естественной едой и пластик. Пластик загрязняет воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, и воду, которую мы пьем. Уже сейчас мы проглатываем в неделю в среднем 5 грамм микропластика — это примерно как одна банковская карточка. С точки зрения здоровья человека, микропластик связывают, например, с гормональными колебаниями и даже увеличением веса.

В июле в Таллинне, в Каламая, появится первый розничный магазин zero waste (”ноль отходов”), что означает, что продукты можно будет покупать на развес и в свою тару. Подробнее о концепции zero waste читайте на сайте Ilmapood.ee.

3. Берегу электроэнергию. Я выключаю свет (старая добрая привычка), люблю ставить на таймер электроприборы, например, увлажнитель дома, вентиляцию, чтобы они не работали впустую.

ПОЧЕМУ? Экономить электроэнергию нужно, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Электростанции используют сегодня в большинстве своём уголь, газ, нефть, сланец, то есть невозобновляемые запасы полезных ископаемых, и выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Эстония взяла на себя обязательства достичь климатической нейтральности к 2050 году. В случае с атомной электростанцией проблема заключается в тех радиоактивных отходах, которые еще не научились перерабатывать так, чтобы сделать их абсолютно безопасными для окружающей среды. Недавно премьер-министр Юри Ратас сказал, что из возобновляемых источников энергии сейчас в Эстонии именно ветряная энергия обладает наиболее широким потенциалом для развития, правительственная комиссия продолжает исследовать этот вопрос.

Подробнее о климатических изменениях, климатической нейтральности, Парижском соглашении и возобновляемых источниках энергии читайте на сайте Kliimamuutused.ee.

4. Минимализм и обдуманный подход при покупке вещей. Мне трудно выкидывать вещи, которые можно починить и использовать повторно. Я по натуре минималист, люблю делать покупки обдуманно. Если не хочу оставлять вещь себе, починю и отдам другому.

ПОЧЕМУ? Три кита экологической жизни в современных условиях: reduce, reuse, recycle (сокращение потребления, повторное использование, переработка). Зачастую люди концентрируются только на переработке, забывая, что важны и первые два пункта. На производство товара тратится много ресурсов — не только первичного сырья (нефти, древесины, металла), которое далеко не бесконечно, но и базовых ресурсов — воды и энергии. Например, для получения хлопка, необходимого для одной футболки, тратится 2700 литров воды — столько в среднем человек выпивает за 900 дней. При этом жители только одного Гонконга каждую минуту выбрасывают 1400 футболок. Большая часть одежды отправляется в мусор еще годной к использованию. Покупка б/у компьютера помогла бы сохранить более 30 тысяч литров воды, 2300 кВт/ч электроэнергии и редкие металлы, необходимые для производства новой модели. Даже если вещь кажется вам устаревшей, она может не только исправно работать, но и помогать экономить. Если бы всего 20% домов США вместо беспроводных телефонов использовали старые проводные модели, это помогло бы сохранить 560 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно.

Центр повторного использования Uuskasutuskeskus (Uuskasutus.ee) принимает, раздает и продает подержанные и новые вещи. Список других пунктов приема можно найти на сайте Kuhuviia.ee.

5. Выключаю воду, когда чищу зубы. Каждый раз, когда я выключаю воду, я думаю: ”Как же это легко! Как это может быть для кого-то сложным?!”.

ПОЧЕМУ? На сегодняшний день проблема экономии чистой воды актуальна как никогда. Много энергии тратится на работу насоса, который закачивает воду из водоёма по трубе в кран. Насос работает на электричестве. При выработке электричества либо строят атомные реакторы, которые угрожают ужасным взрывом, и производят радиоактивные отходы (радиация ведёт к ухудшению здоровья, мутациям, смерти), либо сжигают топливо — отравляется воздух. Вода проходит очистку и химическую дезинфекцию и становится экологически загрязнённая, в частности, хлором и диоксинами. По оценкам экспертов ООН, ситуация с питьевой водой на планете год от года ухудшается. В Мировой океан ежегодно попадает несколько миллионов тонн нефти.

Подробнее о том, зачем и как беречь воду, читайте на сайте Департамента окружающей среды Keskkonnaamet.ee.

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