Экопривычки: зачем нужны и, главное, почему?

1. Сортирую мусор. Я стараюсь сортировать отходы не по видам, а по материалам. Ведь нужно возвращать в оборот все, что в моих силах. Например, глянец и рекламные буклеты не годятся для переработки или сжигания в печке, поэтому их я помещаю в контейнер для смешанных отходов. Всю упаковку я отношу в контейнеры для упаковки, сдаю отдельно металл, стекло и оборотную тару. Лекарства сдаю в аптеки, опасные отходы — на станции приема опасных отходов или слежу за рейдами по их сбору в своей части города.

ПОЧЕМУ? То, что мы в обиходе называем мусором, на самом деле является ценным ресурсом, который необходимо возвращать в оборот. Для этого обязательно нужны сортировка и вторичное использование отходов и, конечно, ограничение потребления, а также отказ от перепроизводства. Тогда и будущим поколениям достанутся необходимые для жизни ресурсы. Большинство производимых отходов нужно сортировать дома — тем меньше отходов остаётся в контейнере для смешанного мусора и тем меньше надо платить за их вывоз. Сортировка отходов выгодна и для потребителя, и для природы. Опасные отходы тем более необходимо отделять и утилизировать надлежащим образом.

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2. Меньше одноразового пластика! Я стараюсь избегать одноразового пластика и смешанной одноразовой упаковки в магазинах. Бойкотирую упаковку — между, например, помидорами в пластике и без пластика выберу последние. Биоразлагаемыми пакетами стараюсь не пользоваться, т. к. утилизация этих пакетов в Эстонии сейчас затруднена. Если есть возможность не плодить отходы, я стараюсь этого не делать.

ПОЧЕМУ? Чрезмерное потребление пластика создает много проблем для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году практически каждый вид морских птиц на нашей планете будет есть вместе со своей естественной едой и пластик. Пластик загрязняет воздух, которым мы дышим, пищу, которую мы едим, и воду, которую мы пьем. Уже сейчас мы проглатываем в неделю в среднем 5 грамм микропластика — это примерно как одна банковская карточка. С точки зрения здоровья человека, микропластик связывают, например, с гормональными колебаниями и даже увеличением веса.