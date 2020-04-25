Экономист: об эффективности принимаемых мер можно будет судить по будущему уровню безработицы

”Нынешний рост безработицы и темпы её снижения в предстоящие годы покажут, насколько эффективными окажутся меры, выбранные разными странами в сотрудничестве с частным сектором”, — сказал главный экономист Luminor Тыну Пальм. ”Уровень безработицы играет важную роль в скорости восстановления экономики. Чем он будет у нас ниже, тем быстрее и с меньшими затратами мы сможем вновь запустить экономику. Как показал предыдущий экономический кризис, прекрасными целевыми субсидиями были субсидии на заработную плату, предоставляемые государством”.

Luminor

Оглядываясь назад на экономический кризис 2008 года, Пальм признал, что другие европейские страны были значительно более успешными, чем Эстония, в предотвращении роста безработицы. ”В то время рост безработицы в Эстонии был в три раза выше, чем в среднем по Европе, а безработица резко взлетела до целых 19 процентов. Для компаний это означало резкое сокращение внутреннего рынка, что, в свою очередь, привело к значительному падению цен на активы, к волнам банкротств и ухудшению условий финансирования”, — подчеркнул главный экономист.

По мнению Тыну Пальма, страны имеют отличные рычаги стимулирования предпринимательства и рынка, но отношение предпринимателей к удержанию рабочей силы также важно. ”Во время предыдущего кризиса безработица в Дании выросла почти на 5 процентов, что соответствует среднему показателю по еврозоне. В Швеции был скромный рост — до 3,2 процента, а в Германии, на удивление, всего 0,8 процента. Эти скромные цифры были достигнуты с помощью государства. Если в Германии для достижения докризисного уровня безработицы тогда понадобился один год то, в Эстонии — целых девять лет! Стоит учиться на опыте других стран, и, надеюсь, мы так и сделаем”, — добавил он.

По словам Пальма, частное потребление составляет 70 процентов экономики развитых стран, и его стабильность зависит главным образом от кошельков людей. Если нет работы, нет денег и нет заказов на внутреннем рынке. Денежный поток имеет решающее значение для выживания компании, и он поддерживается государственными субсидиями на заработную плату наряду с другими кредитами, обеспечивающими ликвидность.