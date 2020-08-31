Экономический аналитик Михкель Нестор: кто победил и проиграл в ходе коронакризиса

Реальная жизнь сложнее, чем экономические прогнозы

Несмотря на то, что из-за непредсказуемого распространения коронавируса предсказание будущего экономики по-прежнему является отчасти эзотерическим занятием, SEB на этой неделе все же опубликовал обновленный экономический прогноз. По сравнению с прошлым, майским прогнозом, заметно изменилась оценка экономического положения весьма многих стран. Если в ”нормальных условиях” обновление экономического прогноза обычно означает, что оценка изменения внутреннего валового продукта на текущий год корректируется на знаки после запятой, то сейчас, к примеру, прогноз ВВП для Северных стран и стран Балтии местами изменился на 6–7%. Почему так?

Оглядываясь назад, на май, когда экономическая деятельность во многих странах, по сути, застопорилась из-за ограничений в связи с коронавирусом, перед организациями, составляющими экономические прогнозы, встала задача, казавшаяся невозможной. Что предсказывать в ситуации, когда предприятия закрыты, люди вынуждены сидеть дома, а ученые понятия не имеют, как поведет себя вирус дальше? В то же время поднялся небывалый спрос на экономические прогнозы, потому что наряду с болезнью все большей опасностью казался коллапс экономики и назревавший из-за этого социальный кризис. И аналитики приступили к составлению своих сценариев, по которым выходило, что средним результатом будет 10-процентный спад экономики в еврозоне, который и корректировался для конкретных стран на процент-другой вверх или вниз в соответствии с текущей ситуацией с коронакризисом. Теперь же, когда по самым тяжелым до нынешнего момента месяцам кризиса у нас имеется и реальная экономическая статистика, выясняется, что жизнь оказалась куда разнообразнее прогнозов.

Торговые партнеры Эстонии пострадали меньше

Хотя Департамент статистики Эстонии опубликует оценку ВВП второго квартала только в следующий понедельник, многие страны уже успели подвести первые итоги касательно положения экономики коронавесной. Как уже было сказано, картина эта весьма пестрая. Как показывают сегодняшние данные, больше всех во втором квартале пострадала экономика Великобритании, ВВП которой упал на целых 23% по сравнению с прошлогодним. Учитывая длительность жестких ограничений Великобритании — по сути, с конца марта до июля, это и неудивительно. Почти так же плохо обстояли дела в Испании, экономика которой упала на 22%. Учитывая очень высокое число смертей от коронавируса и жесткий карантин, в экономическом смысле ”позитивно” удивила Италия, экономика которой упала на 17%. Хуже, чем в Италии, ситуация сложилась во Франции, ВВП которой упал во втором квартале на 19%.