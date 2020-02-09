Экипаж затонувшего российского траулера предупреждали о шторме

На преодоление примерно 200 километров ”Поньгома” затратила восемнадцать часов, то есть двигалась со скоростью около 11 километров в час. Это почти в два раза меньше, чем указано в характеристиках судна. Притом что двигалось оно пустым.

Как ранее рассказал Delfi капитан траулера Виктор Питкевич, неполадки на судне начались после того, как отказала рулевая машина. ”Сыграли аврал (прозвучала тревога — прим. RusDelfi), начали смотреть, а у нас — затоплен рулевой отсек. Потом второй отсек стал заполняться. Боролись до последнего, пока он не лег на борт. Выползали, как из танка, открыв дверь”, — вспоминает капитан и обращает внимание, что все члены экипажа спаслись.

Первым на место происшествия прибыл российский танкер. Это произошло спустя час после эвакуации моряков. К этому моменту экипаж находился на спасательном плоту. Во время раскрытия плота прокололся один отсек, поэтому моряки находились по пояс в воде. ”В воде сидели полтора часа. Ничего страшного, все живы”, — с улыбкой говорит капитан и добавляет: ”О смерти мы точно не думали”.

Он отмечает, что в такой ситуации надо действовать оперативно и надеяться только на себя: ”Пока ты сам первоначально не спасешься, тебя никто не спасет”.

Команда работала слаженно: кто-то отчерпывал воду из плота. В него прибывала вода не только из-за протечки, но и волны накрывали сверху. Другие моряки зажигали фальшфейры.

Спасатели из Эстонии и Финляндии прибыли к морякам, когда они были уже на танкере. С момента крушения прошло более полутора часов.

”Экипаж подняли на борт, согрели, накормили, выдали сухую одежду и быстро эвакуировали”,- сообщили ”Фонтанке” в пресс-службе компании ”Совкомфлот”.

Двое — механик Мельников и матрос Попов — сильно переохладились. Их забрал подоспевший первым вертолет из Финляндии и доставил в больницу Хельсинки. Остальных отправили в Эстонию. С танкера в вертолеты моряков поднимали в люльке.

”Фонтанка” связалась с супругой механика Сергея Неворотова. Олеся сообщила, что муж позвонил с чужого номера утром 7 февраля.

”Он рассказал о трехметровых волнах, которые встретили ”Поньгому” в открытой воде. Судно затопило почти сразу, еле успели перебраться на плот. Все личные вещи пропали, моряки ничего не успели взять с собой. Мне кажется, им не должны были разрешать выход в залив”, — говорит Олеся.