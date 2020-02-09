Экипаж затонувшего российского траулера предупреждали о шторме

Семь граждан России спасли в Финском заливе, двух человек госпитализировали с переохлаждением. Они полтора часа просидели в залитом водой надувном плотике. ”Фонтанка” восстановила хронологию гибели рыболовецкого траулера.
”Поньгома” находилась на ремонте в порту Приморск. Она приписана к Петербургу, но работает преимущественно в Калининграде. На утро 6 февраля экипаж запланировал переход.
Траулеру в этом году исполняется 35 лет. Он 23 метра в длину и 6 метров в ширину. Высота борта — чуть больше трех метров. Мощность главного двигателя ”Поньгомы” — 370 лошадиных сил. (Такую, к примеру, выдает не самый энергичный в своем классе лифтбек KIA Stinger). Экипаж состоял из семи человек — шести жителей Калининграда и одного жителя Петропавловска-Камчатского. Капитан судна — 50-летний Виктор Питкевич.
Служба управления движением судов (СУДС) порта Приморск (подразделение Росморпорта) каждые сутки в 13 часов делает обзор погоды по востоку Финского залива. Накануне выхода метеосводки передавались экипажам несколько раз — погода резко менялась. Синоптики обещали усиление западного, северо-западного ветра до 22 метров в секунду, температуру воздуха до минус пяти градусов, высоту волн в открытой части залива до двух метров. Последняя перед отправлением траулера из Приморска сводка передавалась как ”предупреждение о неблагоприятном явлении”.
В шесть утра 6 февраля ”Поньгома” вышла из Приморска, но не спешила добраться до фарватера. Траулер следовал вдоль финского берега, пока это было возможно.
”Капитан ”Поньгомы” решил идти северным путем, через мыс Пологий в сторону Выборга, а оттуда — в район Гогланда. Финским берегом он прикрывался от сильного западного ветра, в надежде на меньшую волну”.
На преодоление примерно 200 километров ”Поньгома” затратила восемнадцать часов, то есть двигалась со скоростью около 11 километров в час. Это почти в два раза меньше, чем указано в характеристиках судна. Притом что двигалось оно пустым.
Как ранее рассказал Delfi капитан траулера Виктор Питкевич, неполадки на судне начались после того, как отказала рулевая машина. ”Сыграли аврал (прозвучала тревога — прим. RusDelfi), начали смотреть, а у нас — затоплен рулевой отсек. Потом второй отсек стал заполняться. Боролись до последнего, пока он не лег на борт. Выползали, как из танка, открыв дверь”, — вспоминает капитан и обращает внимание, что все члены экипажа спаслись.
Первым на место происшествия прибыл российский танкер. Это произошло спустя час после эвакуации моряков. К этому моменту экипаж находился на спасательном плоту. Во время раскрытия плота прокололся один отсек, поэтому моряки находились по пояс в воде. ”В воде сидели полтора часа. Ничего страшного, все живы”, — с улыбкой говорит капитан и добавляет: ”О смерти мы точно не думали”.
Он отмечает, что в такой ситуации надо действовать оперативно и надеяться только на себя: ”Пока ты сам первоначально не спасешься, тебя никто не спасет”.
Команда работала слаженно: кто-то отчерпывал воду из плота. В него прибывала вода не только из-за протечки, но и волны накрывали сверху. Другие моряки зажигали фальшфейры.
Спасатели из Эстонии и Финляндии прибыли к морякам, когда они были уже на танкере. С момента крушения прошло более полутора часов.
”Экипаж подняли на борт, согрели, накормили, выдали сухую одежду и быстро эвакуировали”,- сообщили ”Фонтанке” в пресс-службе компании ”Совкомфлот”.
Двое — механик Мельников и матрос Попов — сильно переохладились. Их забрал подоспевший первым вертолет из Финляндии и доставил в больницу Хельсинки. Остальных отправили в Эстонию. С танкера в вертолеты моряков поднимали в люльке.
”Фонтанка” связалась с супругой механика Сергея Неворотова. Олеся сообщила, что муж позвонил с чужого номера утром 7 февраля.
”Он рассказал о трехметровых волнах, которые встретили ”Поньгому” в открытой воде. Судно затопило почти сразу, еле успели перебраться на плот. Все личные вещи пропали, моряки ничего не успели взять с собой. Мне кажется, им не должны были разрешать выход в залив”, — говорит Олеся.
В СУДС Приморска ”Фонтанке” уточнили, что на утро 6 февраля капитан обладал всей информацией о погоде, а ограничить выход в море может только капитан порта. Таких указаний не поступало, и капитан траулера самостоятельно принимал решение. ”Вытолкать” с территории порта судно не могут.
Затонувший траулер принадлежал ООО ”Надежда”, входящему в состав мурманской рыбопромысловой группы ”Норд Пилигрим” семьи Тузовых. Ее совокупная выручка превышает 5 млрд рублей в год. С лета 2019 года судовладелец пытался избавиться от ”Поньгомы”, выставив на продажу за 12 миллионов рублей.
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