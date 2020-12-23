Екатерина Таклая: после публикации в Eesti Ekspress мы пересмотрим отношения с Тимуром Иликаевым

Приводим официальный ответ Екатерины полностью:

Актер и музыкант Тимур Иликаев начитывает для эфира ETV+ рекламные промо-ролики, сотрудничество ведется через предоставляющую нам эту услугу фирму. До сих пор никаких нареканий в рамках данного сотрудничества у нас не было, и никаких официальных сигналов о проблемах Тимура на личном фронте до меня не доходило. Теперь, в свете опубликованной Eesti Ekspress статьи, мы пересмотрим наше сотрудничество, тем более что ребрендинг ETV+, начавшийся еще в прошлом сезоне, следует довести до конца. На телеканале была обновлена эфирная графика, цветовые решения. Обсуждался вопрос и о замене голоса рекламных роликов, и в ближайшей перспективе эта замена произойдет.

Полностью статью Eesti Ekspress можно прочитать ЗДЕСЬ.

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