Эйки Нестор ушел из Таллиннского горсобрания и переехал на Хийумаа

В горсобрании Нестора заменит Кадри Кыусаар.

Летом прошлого года он комментировал Hiiu Leht, что его объединяет с Хийумаа супруга Ану, корни которой на Хийумаа. Тогда Нестор рассказал, что летом семья отдыхает на даче в деревне Вийри, но выразил надежду, что это скоро может измениться и семья могла бы постоянно жить на острове.

Эйки Нестор был самым долговременным членом Рийгикогу — начиная с 1992 года он входил во все созывы парламента.