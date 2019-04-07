Эйки Нестор ушел из Таллиннского горсобрания и переехал на Хийумаа

Не попавший в Рийгикогу предыдущий спикер парламента Эйки Нестор ушел из Таллиннского горсобрания, зарегистрировался в качестве жителя Хийумаа и переехал на остров, пишет Hiiu Leht.
В горсобрании Нестора заменит Кадри Кыусаар.
Летом прошлого года он комментировал Hiiu Leht, что его объединяет с Хийумаа супруга Ану, корни которой на Хийумаа. Тогда Нестор рассказал, что летом семья отдыхает на даче в деревне Вийри, но выразил надежду, что это скоро может измениться и семья могла бы постоянно жить на острове.
Эйки Нестор был самым долговременным членом Рийгикогу — начиная с 1992 года он входил во все созывы парламента.