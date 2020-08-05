Эхо взрыва в Бейруте: спасатели начинают внеплановую проверку

"В ближайшие недели Спасательный департамент проведет контроль всех предприятий-источников повышенной опасности, которые работают с нитратом аммония, чтобы быть уверенным в безопасности", - сказал эксперт по безопасности Спасательного департамента Кристьян Отти.
Хранение нитрата аммония, широко применяемого в мире в качестве компонента для удобрений, в Эстонии строго регламентировано, и контроль за портовыми терминалами проводится ежегодно.
Разрешение на хранение этого химиката в Эстонии имеют семь компаний. Три из них имеют терминалы в портах Мууга, Силламяэ и Палдиски, на которых разрешено хранить свыше 10 000 тонн нитрата аммония.
По данным спасателей, за последний год нарушений мер безопасности на этих предприятиях выявлено не было.
"Роскосмос" показал снимки порта Бейрута из космоса
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге
Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма