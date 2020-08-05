Эхо взрыва в Бейруте: спасатели начинают внеплановую проверку

"В ближайшие недели Спасательный департамент проведет контроль всех предприятий-источников повышенной опасности, которые работают с нитратом аммония, чтобы быть уверенным в безопасности", - сказал эксперт по безопасности Спасательного департамента Кристьян Отти.

Хранение нитрата аммония, широко применяемого в мире в качестве компонента для удобрений, в Эстонии строго регламентировано, и контроль за портовыми терминалами проводится ежегодно.

Разрешение на хранение этого химиката в Эстонии имеют семь компаний. Три из них имеют терминалы в портах Мууга, Силламяэ и Палдиски, на которых разрешено хранить свыше 10 000 тонн нитрата аммония.

По данным спасателей, за последний год нарушений мер безопасности на этих предприятиях выявлено не было.