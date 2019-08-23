Эхо гибели ребенка в Силламяэ: учителя нуждаются в помощи, город подает жалобу на Delfi



После трагедии Министерство образования и науки потребовало от Силламяэской управы предоставить обзор случаев, которые могли быть связаны с травлей.

Как заверяют силламяэские власти, школа предоставила управлению детальный обзор происшествий, причем не только того, что происходило в стенах школы. По представленным школой документам был проведен анализ, насколько хорошо выполняются правила обеспечения безопасности и как решаются конфликтные ситуации.

В скором времени состоится встреча чиновников мэрии Силламяэ с представителями Министерства образования и науки.

Рассматривается ли возможность отстранения от должности директора школы? Как отметили в министерстве, трудовые договора с муниципальными школами заключают местные самоуправления, поэтому этот вопрос следует адресовать Силламяэскому городскому управлению.

"Если редакции Delfi известно о фактах, подтверждающих несоответствие директора школы Ирины Лю занимаемой должности, то просим предоставить доказательства таких фактов городскому управлению. В противном случае просим вас закончить спекуляции на эту тему", — прокомментировали власти Силламяэ.

Силламяэ пожалуется на Delfi



Городское управление Силламяэ настаивает на том, что публикуя материалы о трагическом происшествии с ребенком, редакция Delfi нарушает Кодекс журналистской этики Эстонии.

"Давая свои поспешные оценки, возможность непричастным к делу людям комментировать ситуацию и обвинять конкретных людей и организации в произошедшей трагедии, а также не считаясь с правами ребёнка, которого публично обвинили в трагедии, редакция Delfi не уважает честь погибшего мальчика. Такие действия редакции Delfi нарушают Кодекс журналистской этики Эстонии”, — считают в Силламяэской горуправе, которая намеревается подать жалобу на редакцию.

В горуправе уверены, что только полиция может давать комментарии по поводу следствия. "На данном этапе расследования городское управление не может сказать, было ли это самоубийство или несчастный случай, и что явилось причиной трагедии. Если редакции Delfi известны факты издевательства в школе Ваналинна и факты издевательства, повлекшие за собой смерть ребенка, то просим незамедлительно сообщить об этих фактах городскому управлению Силламяэ и полиции. Также просим предоставить доказательства таких фактов", — призывает Силламяэская управа.

Насколько безопасно в школе?



Новый учебный год начнется менее, чем через две недели. "Школа всегда вела и будет продолжать вести работу по предотвращению насилия, для этого в школе имеется система поддержки, ведется сотрудничество с молодежной полицией, социальными службами, применяются различные программы, направленные на укрепление сотрудничества, предотвращения конфликтных ситуаций и умение их решать", — прокомментировала директор школы Ирина Лю.

В горуправе Силламяэ заверили, что в школе постоянно проводятся комплексные действия для обеспечения безопасной среды.

"Систематически проводится превентивная работа с учениками для предотвращения агрессии и конфликтных ситуаций. Для решения вышеприведенных задач в школе работают квалифицированные специалисты, проводится совместная работа с различными учреждениями, в т.ч. с молодежной полицией, с Rajaleidja и т.д.", — заверили в горуправе.

Министерство продолжает вести диалог с Силламяэским городским управлением, чтобы выяснить, достаточно ли вкладывают школа и управа в обеспечение безопасной психической и физической среды для учеников и работников.

Силламяэские власти обращают внимание, что Ваналиннаская школа участвует в проектах, которые направлены на обеспечение безопасности и предотвращение школьных издевательств и планирует присоединиться к новым программам.

Власти города заверяют, что если в управу поступают какие-либо сигналы из школы о происшествии, то в отношении каждого случая проводится анализ и принимаются конкретные меры.

"Если какая-то из сторон нуждается в социальной поддержке, то информация об этом передается в городской отдел социального попечительства, который в свою очередь предлагает нуждающейся в помощи стороне необходимые услуги. При оказании таких услуг, отдел социального попечительства сотрудничает с различными учреждениями, в т.ч. с полицией. В связи с изменением законодательства уточняется регуляция школ по обеспечению безопасности", — говорят в горуправе.

В помощи нуждаются учителя



Городские власти намерены продолжить обучение школьного персонала, для этого город намерен инвестировать в специальные программы.

"В связи с безосновательными обвинениями в прессе необходимо найти способы поддержки работников школы и восстановления у них мотивации для работы. Также в помощи нуждается ребенок, которого безосновательно публично обвинили в произошедшем", — обращает внимание горуправа.