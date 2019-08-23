23.08.2019, 16:20

Эхо гибели ребенка в Силламяэ: учителя нуждаются в помощи, город подает жалобу на Delfi


Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 21
Эхо гибели ребенка в Силламяэ: учителя нуждаются в помощи, город подает жалобу на Delfi
Коллаж Delfi

С конца весны этого года пристальное внимание СМИ, общественности, министерства, полиции и прокуратуры привлекала силламяэская Ваналиннаская основная школа. В преддверии начала учебного года власти города заверяют, что в школе проводятся комплексные меры для обеспечения безопасной среды, а за освещения событий, связанных с июльской трагедией, город планирует подать на Delfi жалобу в совет по прессе.

27 мая небольшой городок Силламяэ привлек к себе внимание всей Эстонии шокирующим инцидентом. В местную силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Мужчину задержала полиция, он до сих пор находится под арестом.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала RusDelfi, что заседание суда назначено на 3 сентября, и только после этого можно будет говорить о предъявленном мужчине обвинении и вынесенном судом наказании.

От трагедии к проверкам

Читайте также:

10 июля в Силламяэ совершил суицид 10-летний Саша, ученик Ваналиннаской школы. Родители мальчика уверены, что причиной трагедии стала травля школьных товарищей, несмотря на то, что на тот момент были каникулы.

Через несколько дней после трагедии родители мальчика связались с редакцией Delfi и пригласили журналистов к себе, чтобы рассказать свою версию и причины, которые привели к трагедии.


После трагедии Министерство образования и науки потребовало от Силламяэской управы предоставить обзор случаев, которые могли быть связаны с травлей.

Как заверяют силламяэские власти, школа предоставила управлению детальный обзор происшествий, причем не только того, что происходило в стенах школы. По представленным школой документам был проведен анализ, насколько хорошо выполняются правила обеспечения безопасности и как решаются конфликтные ситуации.

В скором времени состоится встреча чиновников мэрии Силламяэ с представителями Министерства образования и науки.

Рассматривается ли возможность отстранения от должности директора школы? Как отметили в министерстве, трудовые договора с муниципальными школами заключают местные самоуправления, поэтому этот вопрос следует адресовать Силламяэскому городскому управлению.

"Если редакции Delfi известно о фактах, подтверждающих несоответствие директора школы Ирины Лю занимаемой должности, то просим предоставить доказательства таких фактов городскому управлению. В противном случае просим вас закончить спекуляции на эту тему", — прокомментировали власти Силламяэ.

Силламяэ пожалуется на Delfi

Городское управление Силламяэ настаивает на том, что публикуя материалы о трагическом происшествии с ребенком, редакция Delfi нарушает Кодекс журналистской этики Эстонии.
"Давая свои поспешные оценки, возможность непричастным к делу людям комментировать ситуацию и обвинять конкретных людей и организации в произошедшей трагедии, а также не считаясь с правами ребёнка, которого публично обвинили в трагедии, редакция Delfi не уважает честь погибшего мальчика. Такие действия редакции Delfi нарушают Кодекс журналистской этики Эстонии”, — считают в Силламяэской горуправе, которая намеревается подать жалобу на редакцию.

В горуправе уверены, что только полиция может давать комментарии по поводу следствия. "На данном этапе расследования городское управление не может сказать, было ли это самоубийство или несчастный случай, и что явилось причиной трагедии. Если редакции Delfi известны факты издевательства в школе Ваналинна и факты издевательства, повлекшие за собой смерть ребенка, то просим незамедлительно сообщить об этих фактах городскому управлению Силламяэ и полиции. Также просим предоставить доказательства таких фактов", — призывает Силламяэская управа.

Насколько безопасно в школе?

ТОП

Новый учебный год начнется менее, чем через две недели. "Школа всегда вела и будет продолжать вести работу по предотвращению насилия, для этого в школе имеется система поддержки, ведется сотрудничество с молодежной полицией, социальными службами, применяются различные программы, направленные на укрепление сотрудничества, предотвращения конфликтных ситуаций и умение их решать", — прокомментировала директор школы Ирина Лю.

В горуправе Силламяэ заверили, что в школе постоянно проводятся комплексные действия для обеспечения безопасной среды.

"Систематически проводится превентивная работа с учениками для предотвращения агрессии и конфликтных ситуаций. Для решения вышеприведенных задач в школе работают квалифицированные специалисты, проводится совместная работа с различными учреждениями, в т.ч. с молодежной полицией, с Rajaleidja и т.д.", — заверили в горуправе.

Министерство продолжает вести диалог с Силламяэским городским управлением, чтобы выяснить, достаточно ли вкладывают школа и управа в обеспечение безопасной психической и физической среды для учеников и работников.

Силламяэские власти обращают внимание, что Ваналиннаская школа участвует в проектах, которые направлены на обеспечение безопасности и предотвращение школьных издевательств и планирует присоединиться к новым программам.

Власти города заверяют, что если в управу поступают какие-либо сигналы из школы о происшествии, то в отношении каждого случая проводится анализ и принимаются конкретные меры.

"Если какая-то из сторон нуждается в социальной поддержке, то информация об этом передается в городской отдел социального попечительства, который в свою очередь предлагает нуждающейся в помощи стороне необходимые услуги. При оказании таких услуг, отдел социального попечительства сотрудничает с различными учреждениями, в т.ч. с полицией. В связи с изменением законодательства уточняется регуляция школ по обеспечению безопасности", — говорят в горуправе.

В помощи нуждаются учителя

Городские власти намерены продолжить обучение школьного персонала, для этого город намерен инвестировать в специальные программы.

"В связи с безосновательными обвинениями в прессе необходимо найти способы поддержки работников школы и восстановления у них мотивации для работы. Также в помощи нуждается ребенок, которого безосновательно публично обвинили в произошедшем", — обращает внимание горуправа.

По оценке министерства, в Эстонии на настоящий момент действует достаточное количество всевозможных программ, направленных на борьбу с травлей в школах и решением подобных проблем.

Каждая школа может выбрать подходящий ей вариант. Важно повышать сознательность школ и побуждать их активнее принимать участие в программах.

”Особого внимания требует вопрос внедрения программ в школах с русским языком обучения и профтехучилищах, но и здесь ситуация улучшается с каждым годом”, — отмечают в министерстве.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: