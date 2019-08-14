"Ехала в цивилизованную страну, а приехала к тараканам в барак". Как эстонская фирма чуть было не оставила работника без денег

"Видео, которое мы просматривали, не соответствует действительности, 8 квадратных метров на двоих это очень мало. В вагоне есть много разной живности, и, просыпаясь, не очень приятно наблюдать ползающих по себе тараканов. […] Здесь нет стиральной машины и сушилки, как вы показывали", — писали сотрудники.

"Мы не требуем условий проживаний как в отеле 5 звезд, но вы не могли бы предоставить условия для проживание более комфортабельные? […] Мы не против платить, но просим пересмотреть плату за проживание. Данное проживание не соответсвует той сумме, которая указана у нас в договоре", — жалуются работники в письме.

Erakogu

В итоге Надежда терпела до 19 апреля, когда наконец написала Stark AS, что хочет расторгнуть договор с 21 апреля по состоянию здоровья, после чего женщина покинула рабочее место. Как она утверждает, ответа от фирмы не последовало.

Вместо зарплаты — требование компенсации

По возвращению в Таллинн, уже в мае, Надежда получила на электронную почту от Stark AS требование о компенсации убытков. При этом фирма так и не заплатила женщине за период с 16 марта по 21 апреля. По условиям договора, заработная плата должна приходить на банковский счет не позднее 27 числа каждого месяца, а работник должен лишь оплачивать 25% от стоимости проживания.

"Stark AS изначально требовала либо заплатить им 2500 евро, либо просто отказаться от зарплаты. То есть, первый вариант — оказаться в минусе на 5000 евро, а второй — на 2500 евро, но в любом случае не получать на руки уже заработанную плату", — возмущается Алиса.

Алиса и Надежда обратились в Трудовую инспекцию, чтобы решить возникшую проблему. Трудовая инспекция вынесла решение в пользу Надежды. Delfi ознакомился с постановлением инспекции, согласно которому Stark должен был выплатить Надежде брутто-зарплату в размере 2536,01 евро, а она — лишь заплатить за проживание 93,75 евро. Требование о компенсации инспекция не удовлетворила.

"На сегодняшний день Stark оповестила нас, что собирается обращаться в суд. Понятно, что они пытаются замять конфликт с минимальными потерями для себя, но при этом все еще отказываются выплачивать законную зарплату, считая ее своей компенсацией. Всего вместе с мамой ушло еще 5 человек, все они получили письмо от Stark. Если фирма обратится в суд, то они подадут коллективный встречный иск, ведь правда на их стороне, на руках есть доказательства", — написала Алиса в своем письме к Delfi 4 июля.

"Своего надо добиваться"

По состоянию на утро 22 июля, когда Delfi обратился к Stark AS за комментарием насчет ситуации и заявлений читательницы, Надежда еще не получила зарплату, которая ей полагается.

"Надежда написала заявление об увольнении, как и сказано в письме ее дочери, 19 апреля 2019 и отработала лишь до 21 апреля 2019, т.е. только 3 дня. Согласно трудовому договору, она должна была предупредить нас за месяц, чего не сделала", — ответила представитель Stark AS Алисса Чупринская.

"Каждый кандидат перед отъездом получает полную и достоверную информацию об условиях труда и проживания. Мы предлагаем работникам на выбор 2 варианта жилья: проживание в хостеле со всеми удобствами по 4 человека в комнате, либо проживание в караванах по два человека, но с удобствами в хостеле, расположенном по соседству с караванами. Все бытовые вопросы мы решаем по мере их поступления и как можно скорее", — утверждает она.

Представитель Stark подчеркнула, что Надежда получила зарплату в соответствии с решением трудовой инспекции, а фирма против нее не подавала иск в суд.

На следующий день после обращения Delfi к Stark AS читательница сообщила, что ее матери наконец действительно перевели причитающиеся ей деньги. Позже Алиса сообщила, что срок подачи иска истек, и фирма действительно не обратилась в суд против Надежды.

"Но суть остается неизменной. Фирмы оперируют неграмотностью людей, обещают одно, в итоге оказывается совсем другое. Незаконно удерживают зарплату. В общем, мама ехала из одной европейской страны в другую цивилизованную страну, а приехала к тараканам в барак", — пишет дочь Надежды.

"Теперь это еще и поучительная история. Своего надо добиваться", — констатирует она.