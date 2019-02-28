Eesti Raudtee закрыла бетонными блоками туннель для пешеходов

Туннель принадлежит фирме AS Eesti Raudtee и находится в ежедневном использовании местных жителей уже больше полувека. По туннелю удобно добираться из Кристийне до центра города и до футбольного стадиона.

”Долгое время в обиходе находившийся туннель был перекрыт без каких-либо предварительных объяснений, переговоров или уведомлений, что стало крайне негативным сюрпризом, с которым никак нельзя согласиться. Когда данная информация дошла до нас, мы незамедлительно поехали на место событий, куда пригласили и представителей государственной фирмы. Закрытие туннеля вызывало беспокойство ещё и потому, что в данный момент в районе железной дороги в настоящее время нет ограждений, и если туннель закрыть, то это сразу же направит пешеходов прямиком к железной дороге, что крайне опасно для жизни. Наличие туннеля необходимо, ведь он используется ежедневно. После обсуждения между сторонами были сняты бетонные блоки, и теперь туннель снова открыт,” — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Мы признаём, что туннель устарел и нуждается в реконструкции, но это может быть спланировано и сделано в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Одним из главных приоритетов управы района Кристийне является обеспечение безопасности местных жителей. В данном вопросе нужно найти решение, в котором будут обеспечены безопасность и удобство пешеходов, использующих туннель,” говорит Рийбе.