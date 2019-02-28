Eesti Raudtee закрыла бетонными блоками туннель для пешеходов

Сегодня совершенно неожиданно государственная фирма AS Eesti Raudtee закрыла туннель для пешеходов на улице Котка, возле жилого дома по адресу Котка 8, сообщает управа Кристийне.
Туннель принадлежит фирме AS Eesti Raudtee и находится в ежедневном использовании местных жителей уже больше полувека. По туннелю удобно добираться из Кристийне до центра города и до футбольного стадиона.
”Долгое время в обиходе находившийся туннель был перекрыт без каких-либо предварительных объяснений, переговоров или уведомлений, что стало крайне негативным сюрпризом, с которым никак нельзя согласиться. Когда данная информация дошла до нас, мы незамедлительно поехали на место событий, куда пригласили и представителей государственной фирмы. Закрытие туннеля вызывало беспокойство ещё и потому, что в данный момент в районе железной дороги в настоящее время нет ограждений, и если туннель закрыть, то это сразу же направит пешеходов прямиком к железной дороге, что крайне опасно для жизни. Наличие туннеля необходимо, ведь он используется ежедневно. После обсуждения между сторонами были сняты бетонные блоки, и теперь туннель снова открыт,” — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
”Мы признаём, что туннель устарел и нуждается в реконструкции, но это может быть спланировано и сделано в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Одним из главных приоритетов управы района Кристийне является обеспечение безопасности местных жителей. В данном вопросе нужно найти решение, в котором будут обеспечены безопасность и удобство пешеходов, использующих туннель,” говорит Рийбе.
На место возникшей ситуации прибыли мэр Таллинна Таави Аас, вице-мэр Калле Кландорф и Андрей Новиков и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.