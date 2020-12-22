Eesti Raudtee хочет связать Таллинн и Петербург электрической железной дорогой

Согласно плану электрификации железной дороги, через четыре года можно будет добраться на электричке из Таллинна в Тарту, а еще через год — в Нарву.

От Нарвы или Ивангорода до Санкт-Петербурга добраться на электричке сейчас невозможно, поскольку 35-километровый участок железной дороги от Кингисеппа до границы с Эстонией не электрифицирован, при этом от Санкт-Петербурга до порта Усть-Луга контактная сеть построена.

Строительство недостающей контактной сети может быть профинансировано в течение следующих семи лет за счет эстонско-российской программы приграничного сотрудничества. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 15 млн евро.

Ожидания и пожелания России станут ясны, когда дело дойдет до переговоров.

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