05.09.2019, 21:55

Eesti Post начала доставлять рекламу в почтовые ящики комплектами

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rus.delfi.ee
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Jõulueelne sagin Eesti Postis
Jõulueelne sagin Eesti PostisFoto: Eero Vabamägi

Печатные рекламные материалы теперь будут попадать в почтовые ящики в виде комплектов, скрепленных с двух сторон специальными наклейками, передает rus.err.ee.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Eesti Post, отметив, что для комплектации распространяемой по почте рекламы весной этого года была приобретена специальная машина производства швейцарской фирмы Ferag.

В сообщении отмечается, что новая технология регулирует толщину комплекта рекламных материалов и учитывает стандартные размеры почтового ящика. Это также упростит и ускорит распределение рекламы по почтовым ящикам почтальонами.

Рекламные материалы с нестандартными размерами и формой по-прежнему будут доставляться в почтовые ящики по отдельности.

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