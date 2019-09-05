Eesti Post начала доставлять рекламу в почтовые ящики комплектами

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Eesti Post, отметив, что для комплектации распространяемой по почте рекламы весной этого года была приобретена специальная машина производства швейцарской фирмы Ferag.

В сообщении отмечается, что новая технология регулирует толщину комплекта рекламных материалов и учитывает стандартные размеры почтового ящика. Это также упростит и ускорит распределение рекламы по почтовым ящикам почтальонами.

Рекламные материалы с нестандартными размерами и формой по-прежнему будут доставляться в почтовые ящики по отдельности.