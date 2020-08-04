Eesti Post изменит многие почтовые индексы в Таллинне и Пярну. Проверьте, затронут ли изменения вас!

При частичном изменении и модернизации почтовых индексов Eesti Post исходит из современного плана города и расположения почтовых отделений. Основная проблема на данный момент заключается в том, что отправления распределяются между почтовыми отделениями на основе почтовых индексов, поэтому письма и посылки часто оказываются в неудобно удаленном для клиентов почтовом отделении. Изменение, которое вступит в силу в октябре, обеспечит соответствие почтовых индексов местоположению почтовых отделений и возможность использования ближайшего почтового отделения для всех почтовых отправлений.

Конкретные адреса, почтовый индекс которых изменится, можно найти на сайте Omniva.

Люди будут уведомлены об изменении заранее, чтобы в августе и сентябре об изменении почтового индекса можно было сообщить всем учреждениям и лицам, отправляющим почту на этот адрес.

Правильно указанный почтовый индекс на письме и посылке гарантирует, что отправление будет доставлено вовремя. Если на отправленном после 1 октября письме будет указан старый почтовый индекс, невозможно обеспечить максимально быструю доставку получателю. Если на отправленной после 1 октября посылке будет указан старый почтовый индекс, то ее выдадут из бывшего, зачастую не самого ближайшего к получателю почтового отделения.