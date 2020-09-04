Eesti Päevaleht проведет крупную конференцию по коронавирусу: уроки, ошибки, нерассказанные истории

"Последние месяцы мы живем в новой и суровой реальности. Мы все приложили усилия, чтобы и с медицинской, и с экономической стороны кризис как можно быстрее завершился. Опыт последних месяцев нас закалил и многому научил. Несмотря на то, что этот опыт свалился для нас ужасным шоком", — говорит главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

"Вокруг нас работают десятки руководителей и специалистов, которые должны были с ходу принимать решения, которые повлияли и продолжают оказывать воздействие на нашу повседневную жизнь. На нашей конференции можно будет услышать о том, как коронакризис встал в повестку дня деятельности правительства, как реагировали на него на Сааремаа и как с ним справлялись наши врачи и учреждения. Это будут разные истории, но их обобщение и вынесение из них уроков может быть полезным для нас всех. Сегодня, когда кризис еще не закончился, самое время зафиксировать, чему мы научились и обсудить изменения, которые нас неизбежно ждут впереди".

На конференции планируются выступления премьер-министра Юри Ратаса, сааремааского волостного старейшины Мадиса Калласа, главного врача Сааремааской больницы Эдварта Лаане, руководителя отдела экстренной медицины Департамента здоровья Аркадия Попова, председателя правления Tallink Пааво Ныгене и многих других.

Конференция пройдет 10 сентября с началом в 11 часов, ее место проведения будет окончательно названо сразу же после того, как правительство определит, каким образом можно в сентябре организовывать мероприятия с большим числом участников.

Уже сейчас все заинтересованные могут зарегистрироваться и написать, чье выступление они хотели бы услышать. Подробнее — читайте здесь.