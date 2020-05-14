Eesti Energia хочет перерабатывать пластиковые отходы в жидкие виды топлива

Задача Eesti Energia и TalTech — найти решение, которое позволило бы в промышленных масштабах использовать пластиковые отходы при производстве масла, а пластиковые отходы, которые непригодны к переработке, изменять в ценное жидкое топливо.

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, применяемая на предприятии технология производства масла Enefit увеличивает значимость Ида-Вирумаа в процессе решения проблем окружающей среды. Уже сейчас можно из старых автомобильных покрышек и сланца получать масло, а перспектива перерабатывать таким же способом пластик, который не подлежит вторичному использованию, делают эту технологию ещё более значимой.

”Новые разработки Eesti Energia, к которым мы привлекаем лучших в регионе партнеров по научной деятельности и развитию, сосредоточены на инновациях. Прежде в Эстонии не удавалось из сланца получать его ценность настолько чистым путём, как это можно делать сегодня, но мы видим, что за счет потенциала вторичного использования и новых технологий у нас есть существенная база для решения экологических проблем, — сказал Вальс. — Используя в производстве масла не подлежащий вторичному использованию пластик, мы сможем сократить количество пластиковых отходов не только в Эстонии, но и в соседних странах”.

Использование на заводах по производству масла Enefit пластиковых отходов вместе со сланцем и измельчёнными автомобильными покрышками позволило бы экологично перерабатывать в новый ценный продукт не менее 80 000 тонн отходов в год, снизить производственные выбросы CO2 и повысить качество жидких видов топлива. Переработка в масло не подлежащих вторичному использованию пластиковых отходов более эффективна, чем использование сланца, поскольку, согласно предварительным исследованиям, количество масла из одной тонны пластика до пяти раз больше, чем из такого же количества сланца. Поэтому образуется значительно меньше твердых отходов, а также уменьшаются объемы и других выбросов. Кроме того, улучшается качество получаемого жидкого топлива и эффективность процесса, что способствует укреплению рыночной позиции. Это продлевает срок работы заводов и помогает сохранить трудовую занятость в Ида-Вирумаа.