Eesti Ekspress: как сорвалась политическая провокация Мэри Кросс
Мэри Кросс меняла свои показания о том, как ее закидали камнями сторонники EKRE (Эстонская консервативная народная партия) неоднократно. Полиция установила истину за несколько дней.
Мэри Кросс меняла свои показания о том, как ее закидали камнями сторонники EKRE (Эстонская консервативная народная партия) неоднократно. Полиция установила истину за несколько дней.
Вечер, 27 ноября 2018 года
Предприниматель в сфере ИТ-технологий Кароли Хиндрикс пишет в Faceboook: "Только что узнала, что сегодня на мою хорошую подругу, американку, которая живет в Эстонии, платит в Эстонии налоги, создает рабочие места и счастлива в браке, во время прогулки с собакой, когда она говорила по телефону, напали двое эстонцев, у одного на груди был значок с синим цветком (логотип EKRE), они кричали: "„Go home foreigner, go home.” ("Убирайся домой, иностранка").
Оба получили травмы, так как мужчины бросались большими камнями. Больше всего пострадал пес. Разве это национализм? Разве это делает Эстонию более сильной? Я считаю, что это лишь разрывает Эстонию на мелкие кусочки. Я никогда не была в тревоге за нашу страну больше, чем сейчас. Сердце болит от мысли, что мы позволяем происходить таким вещам".
Первый день расследования: 28 ноября 2018
В 9.50 старший следователь Ирина Сапронова допрашивает появившуюся в таллиннском кесклиннаском отделении полиции гражданку Канады Мэри Кросс.
Кросс говорит, что гуляла минувшим днем в 15.30 со своим черным пуделем по пляжу Штромки и говорила по телефону на английском языке. Двое громко разговаривавших на эстонском языке мужчин стали бросать камни в нее и собаку.
"У них были полные руки камней", — говорит через переводчика Кросс. "Мне попало в затылок и в спину, почувствовала физическую боль и очень испугалась. Собаке досталось везде (в морду, глаза, голову, по ногам, в корпус), так как они кидали несколько камней сразу. Камни были различной величины, были довольно небольшие, но один был минимум с кулак".
Кросс спросила у мужчин по-английски: "Что происходит?" и получила ответ: "Иностранка, убирайся домой". Женщина прибавила шаг, мужчины преследовали ее до середины перелеска, продолжая кидаться камнями. Отстали и ушли тогда, когда увидели поблизости одного спортсмена.
Нападавшим было по 30-40 лет. По словам Кросс, у одного из мужчин на груди был значок EKRE с эстонским флагом в форме синего василька, который пострадавшая нарисовала для следователя на бумаге. Поскольку собака сильно пострадала, то Кросс пообещала сходить к ветеринару.
В 13.59 следователь Сапронова запрашивает записи камер наблюдения с магазина на бульваре Кольде. Ее интересуют кадры, на которых в магазин зашли двое мужчин, один из которых купил пачку чипсов Lay´s.
В 16.05 следователь Сапронова вместе с коллегами Кайдо Антсполом и Катрин Корнильцев едет на пляж Штромки. Кросс показывает им, где она говорила на английском по телефону и стала жертвой нападения. Полицейские забирают с собой в качестве вещественных доказательств два камня, два окурка, зажигалку Olerex и 23 мелких камня типа щебенки.
Теперь Кросс заявляет, что нападение произошло на самом деле в 13.30. Она как раз говорила по телефону с находящимся в Грузии супругом, членом Рийгикогу Ээриком-Нийлесом Кроссом (Партия реформ). А время нападения перепутала потому, что с Грузией разница во времени в 2 часа.
В 17.02 полиция посылает Кросс ссылку на опубликованный в газете Postimees фоторепортаж с демонстрации EKRE.
В 18.24 Кросс отвечает полиции, что на фотографиях напавших на нее лиц не нашла.
В 22.11 Кросс просит солицию сохранить ей анонимность: "Я не хочу быть замешанной ни в какую политику".
Второй день расследования: 29 ноября 2018
На правительственной пресс-конференции заместитель премьер-министра Индрек Саар говорит, что "женщин закидали камнями, на груди значок с синим васильком".
В 11 часов следователи Катрин Корнильцев и Максим Хрустнецов ищут в лесу на Штромке пивную банку нападавших, но не находят. Затем опрашивают председателей квартирных товариществ на Кольде пст 100 и 102. Отвечающие описанию Кросс мужчины в этих домах не проживают.
В 14.00 следователь Сапронова осматривает пуделя Кросс. И не находит травм, хотя на правой щеке собаки рядом с глазом обнаружилась короста.
Затем следователь вторично допрашивает Кросс. Та уточняет, что один из нападавших был блондином с круглыми очками. У носившего на груди значок с эстонским флагом мужчины были синие глаза и светлая кожа. Так как у собаки были незначительные повреждения, то к ветеринару ее не возили.
Руководящий следствием прокурор Наталья Лебедь запрашивает от телекоммуникационных фирм данные разговоров, имевших место 27 ноября с 13 до 14 в зоне у дома по Кольде пст. В тот же день полиция получает ответ, что с двух телефонов Кросс в этом районе разговоров не было.
Корнильцев докладывает начальнику кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийту: запись с камеры автостоянки не подтверждает, что Кросс парковала там свой Mercedes. И телефонных разговоров в этом районе у нее не было.
Прокурор Лебедь запрашивает теперь все данные по разговорам Кросс с двух телефонов за 27 ноября.
Третий день расследования: 30 ноября 2018
В 13.00 Сапронова в третий раз допрашивает Кросс. Кросс рассказывает, как она заботится об одной семье беженцев из Сирии. О нападавших говорит: "Если бы эти люди знали, кто мой муж, то не сделали бы этого со мной".
Вместе с тем Кросс меняет свое описание произошедшего. Перед нападением она разговаривала не со своим мужем, а со знакомым архитектором Серджио. После нападения Кросс села в машину и поехала мимо отделения полиции прямо домой, откуда позвонила сразу мужу.
"Я плакала, рассказала ему, что случилось. Он сказал, что я должна обязательно подать заявление в полицию. Я ответила, что немедленно не пойду подавать заявление, потому что собака была вне себя. Муж сказал, чтобы отправилась в полицию утром".
Кросс на 100 процентов уверена, что один из нападавших носил значок EKRE.
В 16.11 в четвертый раз Сапронова допрашивает Кросс. Та снова меняет свои слова. Теперь она сообщила, что говорила с мужем в парке Штрооми в 11.45, и на нее после этого напали.
Она говорит, что ранее перепутала время разговоров с мужем и время нападения. В общей сложности она находилась на пляже 10 минут.
Шестой день расследования: 3 декабря 2018
Следователь Корнильцев устанавливает по записям камер наблюдения, что в промежутке 11.40 — 12.10 на парковке Кольде пст принадлежащего Кросс автомобиля Mercedes не видно. Не проезжала эта машина и по бульвару Кольде.
Следователь Сапронова пять раз звонит Кросс, но дозвониться не может. Следователь посылает SMS с тем, чтобы потерпевшая явилась на следующий день на беседу.
Седьмой день расследования: 4 декабря 2018
В 9.50 следователь Сапронова вновь звонит Кросс. Та не отвечает.
Корнильцев беседует с водителем такси Bongo Takso Алексеем, который находился 27.11 в 11.50 в районе Кольде пст, 102. Тот ничего подозрительного не заметил.
В 11.40 следователи Корнильцев и Андо Аасмаа направляются по месту жительства Кросс в Таллинне, чтобы вручить ей повестку на допрос. Но дверь никто не открывает.
Кросс перезванивает Сапроновой и говорит, что предыдущим вечером уехала из Эстонии в связи со срочной бизнес-сделкой в Нью-Йорк. Обещает вернуться в январе или феврале.
Десятый день расследования: 7 декабря 2018
Следователь Мерле Рандла пишет Кросс: "Наши власти считают расследование инцидента по вашему заявлению очень важным". Она приглашает пострадавшую на допрос 14 декабря. Кросс отвечает, что не вернется в Эстонию раньше начала августа.
Двадцать первый день расследования: 18 декабря 2018
Анализ телефонных разговоров Кросс, проведенный полицией, показывает, что Кросс, разговаривая с мужем, на пляже Штромки не находилась.
Восьмидесятый день расследования: 15 февраля 2019
Прокурор Лебедь запрашивает данные по телефону Кросс за 25 и 26 ноября, чтобы исключить возможность того, что нападение произошло на день или два раньше.
Девяносто восьмой день расследования: 5 марта 2019
Сапронова признает Кросс подозреваемой в даче полиции ложных показаний. Сотрудник полиции спрашивает: "Вы совершали преступление, в котором вас подозревают?" "Нет". — отвечает Кросс. "В данный момент я не желаю давать показания и использую свое законное право их не давать".
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