Eesti Ekspress: как сорвалась политическая провокация Мэри Кросс

"У них были полные руки камней", — говорит через переводчика Кросс. "Мне попало в затылок и в спину, почувствовала физическую боль и очень испугалась. Собаке досталось везде (в морду, глаза, голову, по ногам, в корпус), так как они кидали несколько камней сразу. Камни были различной величины, были довольно небольшие, но один был минимум с кулак".

Кросс спросила у мужчин по-английски: "Что происходит?" и получила ответ: "Иностранка, убирайся домой". Женщина прибавила шаг, мужчины преследовали ее до середины перелеска, продолжая кидаться камнями. Отстали и ушли тогда, когда увидели поблизости одного спортсмена.

Нападавшим было по 30-40 лет. По словам Кросс, у одного из мужчин на груди был значок EKRE с эстонским флагом в форме синего василька, который пострадавшая нарисовала для следователя на бумаге. Поскольку собака сильно пострадала, то Кросс пообещала сходить к ветеринару.

PPA

В 13.59 следователь Сапронова запрашивает записи камер наблюдения с магазина на бульваре Кольде. Ее интересуют кадры, на которых в магазин зашли двое мужчин, один из которых купил пачку чипсов Lay´s.

В 16.05 следователь Сапронова вместе с коллегами Кайдо Антсполом и Катрин Корнильцев едет на пляж Штромки. Кросс показывает им, где она говорила на английском по телефону и стала жертвой нападения. Полицейские забирают с собой в качестве вещественных доказательств два камня, два окурка, зажигалку Olerex и 23 мелких камня типа щебенки.

PPA

Теперь Кросс заявляет, что нападение произошло на самом деле в 13.30. Она как раз говорила по телефону с находящимся в Грузии супругом, членом Рийгикогу Ээриком-Нийлесом Кроссом (Партия реформ). А время нападения перепутала потому, что с Грузией разница во времени в 2 часа.

В 17.02 полиция посылает Кросс ссылку на опубликованный в газете Postimees фоторепортаж с демонстрации EKRE.

В 18.24 Кросс отвечает полиции, что на фотографиях напавших на нее лиц не нашла.

В 22.11 Кросс просит солицию сохранить ей анонимность: "Я не хочу быть замешанной ни в какую политику".

Второй день расследования: 29 ноября 2018

На правительственной пресс-конференции заместитель премьер-министра Индрек Саар говорит, что "женщин закидали камнями, на груди значок с синим васильком".

В 11 часов следователи Катрин Корнильцев и Максим Хрустнецов ищут в лесу на Штромке пивную банку нападавших, но не находят. Затем опрашивают председателей квартирных товариществ на Кольде пст 100 и 102. Отвечающие описанию Кросс мужчины в этих домах не проживают.