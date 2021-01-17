17.01.2021, 21:25

"Ээсти 200" требует от Центристской партии прекратить договор о сотрудничестве с "Единой Россией"

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EST
"Ээсти 200" требует от Центристской партии прекратить договор о сотрудничестве с "Единой Россией"
Foto: Alexander NEMENOV / AFP

В связи с арестом лидера российской оппозиции Алексея Навального, партия ”Ээсти 200” считает, что ведущая коалиционные переговоры Центристская партия должна прекратить договор о сотрудничестве с ”Единой Россией”.

"В ситуации, когда власть во главе с президентом России грубо игнорирует демократические убеждения о свободе и правах человека, уже невозможно представить, чтобы формирующая правительство Эстонии партия имела соглашение о сотрудничестве с правящей партией России", — сказал член правления "Ээсти 200" Лаури Хуссар, который убежден, что этот договор представляет угрозу безопасности Эстонии.

RusDelfi вел LIVE-трансляцию возвращения российского оппозиционного политика в Москву.

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