"Ээсти 200" требует от Центристской партии прекратить договор о сотрудничестве с "Единой Россией"

"В ситуации, когда власть во главе с президентом России грубо игнорирует демократические убеждения о свободе и правах человека, уже невозможно представить, чтобы формирующая правительство Эстонии партия имела соглашение о сотрудничестве с правящей партией России", — сказал член правления "Ээсти 200" Лаури Хуссар, который убежден, что этот договор представляет угрозу безопасности Эстонии.

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