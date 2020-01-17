"Ээсти 200" собирает подписи на инициативу, призванную "деполитизировать выборы директоров школ"

”Необходимость учитывать мнения школьных советов защищает и самих муниципальных руководителей от принятия решений в одностороннем порядке и в спешке. Конечно, можно ожидать, что местные политики будут руководствоваться здравым смыслом, чтобы избежать конфликта с сообществом, но на случай, если это окажется неизбежным, системе школьного образования нужны рычаги”, — заявил Лаури Хуссар, один из авторов инициативы из партий.

Ээсти 200 надеется в течение следующей недели собрать необходимые 1000 подписей, чтобы направить инициативу на обсуждение в Рийгикогу.

11 января партия начала кампанию по сбору подписей, чтобы Рийгикогу обсудил процедуру отбора руководителей школ. Инициаторы выступают за внесение поправок в Закон об основных школах и гимназиях, с тем, чтобы попечительский совет школы имело право принимать решения по основным вопросам, касающимся школы, в частности по вопросам найма и увольнения директоров школы.