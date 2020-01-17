17.01.2020, 14:05

"Ээсти 200" собирает подписи на инициативу, призванную "деполитизировать выборы директоров школ"

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Valimisstuudio
Lauri HussarFoto: Priit Simson

Народная инициатива партии "Ээсти 200", целью которой является вовлечение школьных попечительских советов в процесс назначения и увольнения директоров школ, собрала более 550 подписей всего за пять дней, сообщает партия.

”Необходимость учитывать мнения школьных советов защищает и самих муниципальных руководителей от принятия решений в одностороннем порядке и в спешке. Конечно, можно ожидать, что местные политики будут руководствоваться здравым смыслом, чтобы избежать конфликта с сообществом, но на случай, если это окажется неизбежным, системе школьного образования нужны рычаги”, — заявил Лаури Хуссар, один из авторов инициативы из партий.

Ээсти 200 надеется в течение следующей недели собрать необходимые 1000 подписей, чтобы направить инициативу на обсуждение в Рийгикогу.

11 января партия начала кампанию по сбору подписей, чтобы Рийгикогу обсудил процедуру отбора руководителей школ. Инициаторы выступают за внесение поправок в Закон об основных школах и гимназиях, с тем, чтобы попечительский совет школы имело право принимать решения по основным вопросам, касающимся школы, в частности по вопросам найма и увольнения директоров школы.

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