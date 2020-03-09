09.03.2020, 09:30

Ееsti 200 представит Рийгикогу народную инициативу, предлагающую уменьшить политический контроль над директорами школ


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Foto on illustratiivne.Foto: Annika Haas

Сегодня в 12:00 партия Еesti 200 передаст Хенну Пыллуаасу, председателю Рийгикогу, народную инициативу с подписями тысячи граждан, которая после вступления в силу в виде закона даст школьным попечительским советам больше полномочий для решения основных школьных вопросов, особенно найма и увольнения директоров школ. Этим же уменьшается политический контроль над школами, который сегодня уже препятствует развитию образования.

Несколько недавних случаев в школах в Эстонии, где местное самоуправление, школа и школьное сообщество вступили в острый конфликт в середине учебного года из-за увольнения директоров или найма директоров против желания самой школы, указывают на необходимость того, чтобы и сама школа, и родители могли иметь гораздо большее влияние в вопросах, касающихся школьной жизни. Это уже не единичный случай, а системная проблема в Эстонии. В результате партия Еesti 200 инициировала народную инициативу, которая предлагает Рийгикогу необходимую законодательную поправку. По словам Лаури Хуссара, одного из инициаторов инициативы, школьное сообщество — это учителя, ученики и родители — становится все более осведомленным и требует своего участия в принимаемых решениях. Они все громче говорят о частичной некомпетентности местного самоуправления в образовательных вопросах. ”Мы видим, что участие граждан в организации местной жизни и особенно школы становится все более активным, и поэтому законодательство должно этот процесс поддерживать. В противном случае все нарастающие конфликты неизбежны”, — прокомментировал Хуссар.

По словам Кристины Каллас, председателя партии Еesti 200, у нас постоянно растет неравенство в образовании и, к сожалению, мы видим разрыв между теми местными самоуправлениями, которые отдают приоритет инвестициям в образование, и теми, которые удовлетворяются только минимальными требованиями. ”Мы получили десятки заявлений о поддержке нашей инициативы от школ и образовательных организаций. Мы же знаем, что в некоторых местах Эстонии очень большое недовольство родителей вызывает то, как местное самоуправление развивает образование и какое качество образования получают дети. Я верю и надеюсь, что в Рийгикогу достаточно политической воли для решения этой проблемы, которая препятствует развитию хорошего качественного образования в Эстонии”, — отметила Каллас.

”Сегодня мы преподаем демократию как теоретический предмет в школах, а потом в самой жизни начинаем обучать молодых людей основным принципам сотрудничества, а также принятия решений и ответственности. Но так дадим им эти практические навыки уже в школе. Посетив более 500 школ за 20 лет, Ассоциация родителей Эстонии убеждена, что более демократическое управление школой в Эстонии сегодня уже давно уместно и очень необходимо для уменьшения бремени ответственности, которое в настоящее время лежит исключительно на директоре школы”, — сказал Айвар Халлер, лидер Ассоциаций родителей Эстонии, поясняя, почему их организация поддержала требование об изменений закона.

Представители партии Еesti 200 вместе с Айваром Халлером, председателем правления Союза родителей Эстонии, передадут 1011 подписей, собранных под народной инициативой, спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу сегодня, 9 марта, в 12:00.

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