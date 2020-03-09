Ееsti 200 представит Рийгикогу народную инициативу, предлагающую уменьшить политический контроль над директорами школ

По словам Кристины Каллас, председателя партии Еesti 200, у нас постоянно растет неравенство в образовании и, к сожалению, мы видим разрыв между теми местными самоуправлениями, которые отдают приоритет инвестициям в образование, и теми, которые удовлетворяются только минимальными требованиями. ”Мы получили десятки заявлений о поддержке нашей инициативы от школ и образовательных организаций. Мы же знаем, что в некоторых местах Эстонии очень большое недовольство родителей вызывает то, как местное самоуправление развивает образование и какое качество образования получают дети. Я верю и надеюсь, что в Рийгикогу достаточно политической воли для решения этой проблемы, которая препятствует развитию хорошего качественного образования в Эстонии”, — отметила Каллас.

”Сегодня мы преподаем демократию как теоретический предмет в школах, а потом в самой жизни начинаем обучать молодых людей основным принципам сотрудничества, а также принятия решений и ответственности. Но так дадим им эти практические навыки уже в школе. Посетив более 500 школ за 20 лет, Ассоциация родителей Эстонии убеждена, что более демократическое управление школой в Эстонии сегодня уже давно уместно и очень необходимо для уменьшения бремени ответственности, которое в настоящее время лежит исключительно на директоре школы”, — сказал Айвар Халлер, лидер Ассоциаций родителей Эстонии, поясняя, почему их организация поддержала требование об изменений закона.

Представители партии Еesti 200 вместе с Айваром Халлером, председателем правления Союза родителей Эстонии, передадут 1011 подписей, собранных под народной инициативой, спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу сегодня, 9 марта, в 12:00.

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