Eesti 200: Парикмахеры и косметологи тоже имеют право на поддержку

Все компании одинаково важны для Эстонии, поэтому нет оснований исключать некоторых из этих налогоплательщиков при оказании помощи в кризисных ситуациях.

”Нарастание экономического кризиса только начинается, рецессия, вероятно, неизбежна, и сокращения могут продолжаться еще долгое время. В условиях кризиса, Эстония должна воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь больше людей к предпринимательству. Нет никаких причин, по которым правительство может не одинаково относиться ко всем предпринимателям, затронутым кризисом”, — говорит Карин Кауп-Лапынин, предприниматель и генеральный секретарь Eesti 200.

Хотя в хорошие времена государство поощряло людей самим становиться предпринимателями и работодателями, в нынешней кризисной ситуации правительство не следует своему слову. Меры по выплате заработной платы Фонда страхования на случай безработицы основаны на трудовом договоре, в то время как трудовой договор не является единственной формой занятости в современных гибких трудовых отношениях. Предприниматели не ожидают, что государство компенсирует потерянный доход, но меры поддержки заработной платы должны быть пропорционально одинаковы для микропредприятий, которые платили справедливые налоги.

”Мы говорим не об уклонении от уплаты налогов, а о честных малых предприятиях, которым на самом деле, помимо поддержки заработной платы, также потребуется помощь в снижении налоговых обязательств”, — добавила Кауп-Лапынин. ”Также важно понимать, что микропредприятия также являются частью кластеров средних и крупных предприятий, предоставляющих услуги или создающих продукты, без которых даже более крупные из них сталкиваются с проблемами.”, — пояснил Кауп-Лапынин позицию партии.