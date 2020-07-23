Ээсма: 80 лет спустя нам все еще нужна декларация Уэллеса

Сегодня исполняется 80 лет с провозглашения декларации Самнера Уэллеса, которая осуждает оккупацию и аннексию Балтийских государств Советским Союзом. Эта декларация послужила основанием пятидесятилетней политики непризнания США оккупации Балтийских государств Советским Союзом.
Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа подчеркнул, что декларация, подписанная заместителем Государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года — это особенный символ нашей общей приверженности свободе, суверенитету и территориальной целостности. ”С 1940 года и до полного восстановления независимости Балтийских государств полвека спустя в Вашингтоне все так же развевались флаги Эстонии, Латвии и Литвы, а наши народы все так же верили в будущее, в восстановление свободы и суверенитета”, — сказал Ээсмаа.
По словам Ээсмаа, декларация Уэллеса на международном уровне создала основу для существования Балтийских государств де-юре на протяжении всего периода Советской оккупации и, в дальнейшем, для восстановления государственности Эстонии, Латвии и Литвы.
По заверению Ээсмаа, декларация и сегодня является мощным, вдохновляющим и важным напоминанием о необходимости придерживаться принципов международного права и противостоять, как сказано в декларации, ”хищнической деятельности, вне зависимости от того, осуществляется она насильно или путем угроз применения силы”. ”По мере того, как мы движемся дальше в XXI век, наша общая приверженность демократическим ценностям, безопасным границам, и территориальной целостности суверенных государств всегда остается незыблемой”, — сказал Ээсмаа.
Председатель комиссии по иностранным делам напомнил, что 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили те же принципы, что и в декларации Уэллеса, теперь уже в Крымской декларации. США подчеркивают, что согласно своей политике, они отказываются признавать незаконную аннексию силой отнятых территорий. Балтийские государства признают и полностью поддерживают эту позицию.
”В эту знаменательную годовщину, мы празднуем независимость и воздаем должное многим людям, которые страдали и жертвовали собой для ее достижения. Выражаем признание США за этот важный вклад, как в прошлом, так и в наши дни, и за ту незаменимую роль, которую они сыграли в обеспечении безопасности в Балтийских странах и в Европе. Эстония входит в число тех государств-членов НАТО, которые выделяют не менее 2 % от ВВП на расходы на оборону, и гордится этим. Вместе с партнерами мы сможем претворить в жизнь своё видение мирной, сплоченной, свободной Европы”, — сказал Энн Ээсмаа.
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