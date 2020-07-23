Ээсма: 80 лет спустя нам все еще нужна декларация Уэллеса

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа подчеркнул, что декларация, подписанная заместителем Государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года — это особенный символ нашей общей приверженности свободе, суверенитету и территориальной целостности. ”С 1940 года и до полного восстановления независимости Балтийских государств полвека спустя в Вашингтоне все так же развевались флаги Эстонии, Латвии и Литвы, а наши народы все так же верили в будущее, в восстановление свободы и суверенитета”, — сказал Ээсмаа.

По словам Ээсмаа, декларация Уэллеса на международном уровне создала основу для существования Балтийских государств де-юре на протяжении всего периода Советской оккупации и, в дальнейшем, для восстановления государственности Эстонии, Латвии и Литвы.

По заверению Ээсмаа, декларация и сегодня является мощным, вдохновляющим и важным напоминанием о необходимости придерживаться принципов международного права и противостоять, как сказано в декларации, ”хищнической деятельности, вне зависимости от того, осуществляется она насильно или путем угроз применения силы”. ”По мере того, как мы движемся дальше в XXI век, наша общая приверженность демократическим ценностям, безопасным границам, и территориальной целостности суверенных государств всегда остается незыблемой”, — сказал Ээсмаа.

Председатель комиссии по иностранным делам напомнил, что 25 июля 2018 года Соединенные Штаты подтвердили те же принципы, что и в декларации Уэллеса, теперь уже в Крымской декларации. США подчеркивают, что согласно своей политике, они отказываются признавать незаконную аннексию силой отнятых территорий. Балтийские государства признают и полностью поддерживают эту позицию.

”В эту знаменательную годовщину, мы празднуем независимость и воздаем должное многим людям, которые страдали и жертвовали собой для ее достижения. Выражаем признание США за этот важный вклад, как в прошлом, так и в наши дни, и за ту незаменимую роль, которую они сыграли в обеспечении безопасности в Балтийских странах и в Европе. Эстония входит в число тех государств-членов НАТО, которые выделяют не менее 2 % от ВВП на расходы на оборону, и гордится этим. Вместе с партнерами мы сможем претворить в жизнь своё видение мирной, сплоченной, свободной Европы”, — сказал Энн Ээсмаа.