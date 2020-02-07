Ээрик-Нийлес Кросс хочет проверить исполнение Россией своих обязательств перед ПАСЕ(5)
Отправят ли депутата Рийгикогу (Партия реформ) Ээрика-Нийлеса Кросса в Россию инспектировать ситуацию с политзаключенными пока еще не известно.
Отправят ли депутата Рийгикогу (Партия реформ) Ээрика-Нийлеса Кросса в Россию инспектировать ситуацию с политзаключенными пока еще не известно.
Когда в 1975 году во времена Брежнева самый известный советский диссидент Андрей Сахаров был удостоен Нобелевской премии, в Стокгольм его не выпустили. Премию получала его жена, Елена Боннэр, которая на церемонии зачитала по просьбе Сахарова имена 126 человек, которые находились в тюрьме по политическим мотивам.
В январе 2020 в регистр правозащитной организации "Мемориал" внесено 302 заключенных, которых она считает политическими. Получается, что сейчас, при власти Владимира Путина, их в два раза больше.
Причем, как сказал на прошлой неделе газете Eesti Päevaleht руководитель программы "Мемориала" по поддержке политзаключенных Сергей Давидис, вышеприведенная цифра касается только тех случаев, которые подпадают под жесткие критерии Совета Европы.
"Можно считать, что политических заключенных в два-три раза больше. Они были лишены свободы по различным политическим мотивам и с использованием различных уголовно-правовых средств. Но большинство - за участие в общественных акциях".
Входящий в делегацию Эстонии на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ээрик-Нийлес Кросс на прошлой неделе на прошедшей в Страсбурге зимней сессии подготовил предложение о составлении рапорта по положению узников совести в России.
В проекте предложения сказано, что в России находятся в заключении журналисты, активисты гражданского общества и участники запрещенных религиозных сект. "Беря их под стражу, Россия нарушает взятые на себя при вхождении в ПАСЕ обязательства и решения Европейского суда по правам человека", - сказано в документе, где также ассамблее предлагается составить по данному вопросу доклад.
Инициатива на прошлой неделе преодолела первый этап: было собрано необходимое количество голосов членов ПАСЕ (свыше 40), чтобы поставить предложение на голосование. Благодаря этому ассамблея сможет рассмотреть этот вопрос на своем следующем заседании.
Если инициатива получит поддержку и ПАСЕ приступит к составлению доклада, то это создаст довольно интересную ситуацию.
Как правило, ПАСЕ назначает докладчиком того депутата, который и стоял за предложением. В данном случае первым подходящим кандидатом будет Кросс. Но тогда ему нужно будет выехать в Россию для ознакомления с проблемой на месте. В то же время, как известно, у Кросса с российскими властями в прошлом было сломано немало копий, его даже пытались через Интерпол объявить в международный розыск.
Перед Россией встанет вопрос: допустить посланца Эстонии для инспекции своих тюрем и заключенных или нет? Но ведь разрешили же приехать на сессию ПАСЕ во Францию нескольким депутатам Госдумы РФ, которые (за антиукраинскую деятельность) попали в санкционные списки Европейского союза.
В июне 2010 года на процессе о захвате российского сухогруза Arctic Sea прокурор назвал Ээрика-Нийлеса Кросса заказчиком этого захвата. Обвинение было основано на показаниях одного из участников захвата[3]. 13 января 2012 года Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение в организация пиратства и объявил Ээрика-Нийлеса Кросса в международный розыск через Интерпол.
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