Ээрик-Нийлес Кросс хочет проверить исполнение Россией своих обязательств перед ПАСЕ

Когда в 1975 году во времена Брежнева самый известный советский диссидент Андрей Сахаров был удостоен Нобелевской премии, в Стокгольм его не выпустили. Премию получала его жена, Елена Боннэр, которая на церемонии зачитала по просьбе Сахарова имена 126 человек, которые находились в тюрьме по политическим мотивам.

В январе 2020 в регистр правозащитной организации "Мемориал" внесено 302 заключенных, которых она считает политическими. Получается, что сейчас, при власти Владимира Путина, их в два раза больше.

Причем, как сказал на прошлой неделе газете Eesti Päevaleht руководитель программы "Мемориала" по поддержке политзаключенных Сергей Давидис, вышеприведенная цифра касается только тех случаев, которые подпадают под жесткие критерии Совета Европы.

"Можно считать, что политических заключенных в два-три раза больше. Они были лишены свободы по различным политическим мотивам и с использованием различных уголовно-правовых средств. Но большинство - за участие в общественных акциях".

Входящий в делегацию Эстонии на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ээрик-Нийлес Кросс на прошлой неделе на прошедшей в Страсбурге зимней сессии подготовил предложение о составлении рапорта по положению узников совести в России.